V Česku je pandémia na ústupe: Aj napriek tomu začali platiť nové opatrenia

V Česku pribudlo za piatok 140 ľudí s pozitívnym výsledkom tesu na koronavírus.

V Česku pribudlo za piatok 140 ľudí s pozitívnym výsledkom testu na koronavírus.

Reprodukčné číslo sa v krajine drží na hodnote 0,9, čo znamená, že epidémia je na ústupe. Číslo udáva, koľko ľudí v priemere nakazí jeden človek s pozitívnym výsledkom testu na koronavírus.

V Česku v sobotu zároveň vstúpili do platnosti pozmenené opatrenia, ktoré v piatok schválila vláda. Ľudia, ktorým to neodporučí lekár, už nebudú musieť nosiť vo vnútorných priestoroch respirátory. Deti do 12 rokov nebudú musieť absolvovať test pred cestou z vysoko alebo veľmi vysoko rizikových krajín do Česka.

V uplynulých dvoch týždňoch počty ľudí, u ktorých testy preukázali nákazu COVID-19, klesali, a to až do štvrtka. Nebol to však zlom, ale skôr anomália, uvádza Česká televízia. Minulý týždeň v nedeľu počet pozitívnych prípadov opäť poklesol, a to o celú štvrtinu oproti predchádzajúcemu piatku.

Sedemdňová incidencia klesla na 11 novo nakazených na 100.000 obyvateľov oproti štvrtkovým 12. Na regionálnej úrovni je najvyššia v Plzenskom kraji, kde za týždeň pribudlo 30 prípadov na 100.000 obyvateľov.

V nemocniciach je momentálne 50 ľudí s covidom, z nich desať je v ťažkom stave. Pred polovicou júla bol počet hospitalizovaných polovičný, neskôr stúpal. Mesačné maximum dosiahol 26. júla, keď bolo v nemocniciach 55 ľudí s covidom. Počet pacientov v ťažkom stave je však najvyšší od konca júna.