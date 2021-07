Tínedžerka takmer zomrela: Z toho, čo sa jej stalo po sexe, sú zhrození aj lekári!

Sedemnásťročná Japonka sa po sexe dostala do veľmi vážneho stavu.

Ako píše The Sun, mladá žena mala počas sexu mononukleózu. Jej stav sa závažne zhoršil veľmi rýchlo. Výsledkom bolo zápalové ochorenie panvy, ktoré viedlo k sepse. Všetko toto viedlo k jej hospitalizácii. V nemocnici absolvovala operáciu a je na liekoch.

Lekári vysvetlili, že ľudia s mononukleózou môžu mať v čase choroby slabší imunitný systém, čím sú náchylnejší na iné infekcie. Varovali, že ľudia, by nemali mať počas zotavovania sex. Pri tínedžerke to viedlo k reťazcu udalostí, ktoré priviedli jej život do ohrozenia.

Lekára Sarah Jarvisová povedala, že žľazová horúčka nevedie priamo k sexuálne prenosným chorobám, zápalovému ochoreniu panvy alebo sepse. Podľa jej slov však existuje určitý výskum, ktorý naznačuje, že zatiaľ čo sa človek zotavuje zo žľazovej horúčky, jeho imunitný systém nemusí fungovať tak efektívne. Dodáva, že iné choroby, akou je napríklad rakovina krvi taktiež znižujú účinnosť imunitného systému. To znamená, že pokiaľ je človek vystavený boju s inou chorobou, je vyššia šanca, že akákoľvek iná choroba bude mať vážnejší priebeh, pretože imunitný systém zamestnáva viacero infekcií. Pokiaľ je imunitný systém vystavený žľazovej horúčke, iná infekcia sa v tele človeka môže nekontrolovateľne šíriť. Na záver dodáva, teoreticky toto môže byť dôvod, pre ktorý niekto so žľazovou horúčkou má väčšie riziko vzniku sepsy v dôsledku sexuálne prenosnej choroby.

Saki Tamura a jeho kolegovia v časopise Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology opisujú, ako 17-ročné dievča, prišlo do nemocnice po siedmich dňoch horúčky a únavy. Diagnostikovali jej žľazovú horúčku, lekársky nazývanú infekčná mononukleóza, ale bežne je známa ako „choroba z bozkávania“. Samotná žľazová horúčka nie je považovaná za závažnú a ľudia sa z príznakov horúčky, bolesti hrdla a únavy zvyčajne zotavia do troch týždňov.