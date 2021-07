Očkovanie je na Slovensku problémom: Silná kritika vlády Juraja Hrabka

Na Slovensku chýba politická osobnosť, ktorá by vedela dosiahnuť základný konsenzus koalície a aspoň časti opozičných strán o otázkach očkovania proti ochoreniu Covid-19.

V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

„Vecná informačná kampaň nie je a zodpovedná je za to vládna koalícia, nie opozícia,“ poznamenal. Očkovanie na Slovensku podľa neho od začiatku sprevádzali problémy, bolo veľa zmätkov a chaosu, a napokon sa nepodarilo zabrániť ani nežiadúcej politizácii témy. „S vakcináciou to začali zle a naprávať to je veľmi ťažké,“ uviedol. Pripomína, že to bude ale vláda, ktorá sa bude musieť postaviť tretej vlne pandémie.

Hrabko sa stotožnil s názorom predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), že polícia nedostatočne zvládla protesty počas rokovania Národnej rady SR. „Mala zasiahnuť skôr a možno by neprišlo ani k tým potýčkam,“ skonštatoval. Očakáva, že po rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorý neumožnil referendum o predčasných voľbách, sa aktivity skupín kriticky naladených voči vláde budú viac prenášať do rôznych pouličných protestov.

Úrad verejného zdravotníctva SR bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti Covid-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala.

Hrabko samotnú legislatívnu zmenu nepovažuje za diskriminačnú. Upozorňuje, že v mimoriadnej situácii je štát už od začiatku pandémie a s tým súvisia aj mimoriadne opatrenia. Novela zákona však podľa neho vytvára rámec pre opatrenia, ktoré môžu byť potenciálne diskriminačné.

„Opatrenie bude v poriadku, ak sa zároveň umožní rovnaký prístup aj ľuďom, ktorí sa nemôžu alebo nechcú dať zaočkovať. Samozrejme, za podmienky, že sa preukážu testom alebo potvrdením o prekonaní covid-19,“ zhrnul Hrabko. Upozornil, že novela ešte viac posilňuje právomoci hlavného hygienika.

