Demonštranti zanechali po sebe spúšť: Bratislava ráta škody v tisícoch eur

Náklady spojené so štvrtkovým (29. 7.) protestom v Bratislave, keď dav demonštrantov na niekoľko hodín zablokoval cesty v okolí Hodžovho námestia a obmedzil tak aj MHD, ráta Dopravný podnik Bratislava v tisícoch eur.

Pre TASR to uviedol hovorca dopravcu Martin Chlebovec.

Protestné zhromaždenie na Hodžovom námestí sa dotklo výpravy MHD naprieč celým hlavným mestom. V úseku bola prerušená premávka 11 autobusových a trolejbusových liniek. "Niektoré vozidlá ostali takmer desať hodín stáť priamo na námestí, vrátane vodičov," podotkol hovorca.

Trinásti dispečeri DPB situáciu nepretržite monitorovali a v súčinnosti so štátnou políciou usmerňovali vozidlá. Do premávky zaradil DPB desať záložných autobusov, štyri záložné električky a dva záložné trolejbusy. Vďaka nim sa posilnila výprava liniek na obchádzkových trasách a zachoval interval jednotlivých spojov. "Napriek enormnej snahe zamestnancov DPB však spoje v niektorých prípadoch meškali do desať minút," poznamenal Chlebovec.

DPB deklaruje, že spravil maximum pre zabezpečenie plynulej prevádzky MHD. Svedčiť má o tom operatívna zmena trás jednotlivých liniek a priebežné informovanie o zmenách v doprave.

Vo štvrtok ráno sa na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom začal oficiálne neohlásený protest proti očkovaniu, pandemickým opatreniam i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej, členom vlády i parlamentu. Po 11.00 h sa protestujúci dav pohol a zablokoval komunikácie v okolí námestia, čo spôsobilo kolóny v centre mesta a nútenú úpravu trás liniek MHD. Protestujúci sa presunuli aj smerom ku Kollárovmu námestiu, kde rovnako blokovali križovatku. Blokovanie ciest sprevádzali menšie incidenty s okoloidúcimi vodičmi, chodcami i novinármi. Podľa polície sa na proteste pred palácom zúčastnilo 1000 až 1500 ľudí.

Polícia dlho proti protestujúcim nezasahovala, tvrdila, že na to nemá zákonný dôvod a že na zhromaždení nedochádza k vážnemu porušovaniu verejného poriadku. Protest začala rozpúšťať až po 20.00 h, protestujúcich postupne vytlačila z cestných komunikácií v okolí Hodžovho námestia.