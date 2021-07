Tvrdé vyjadrenie poslanca Dostála voči agresorom z radov protestujúcich: Zlyhal štát?!

Chrániť bezpečnosť občanov a verejný poriadok je jednou zo základných úloh štátu.

Ak to na to určené štátne orgány nerobia, štát zlyháva. Upozorňuje na to poslanec z klubu SaS a šéf mimoparlamentnej OKS Ondrej Dostál na sociálnej sieti, kde poukazuje, že polícia mala zákonné dôvody zakročiť voči protestujúcim počas štvrtkovej demonštrácie v Bratislave. Demonštranti niekoľko hodín blokovali dopravu v centre mesta, opľúvali okoloidúcich, slovne na nich útočili.

"Násilie extrémistov a konšpirátorov sa presúva z internetu do ulíc a začína sa meniť z verbálneho na fyzické. Štát sa tomu nesmie len nečinne prizerať, inak sa agresivita davu bude len stupňovať. Ľudia majú právo pokojne sa zhromažďovať a vyjadrovať svoj názor. Nemajú však právo správať sa agresívne voči iným a porušovať pri tom zákony," vyhlásil Dostál, podľa ktorého sa to však vo štvrtok dialo.

Pripúšťa, že polícia mohla mať vážne dôvody, pre ktoré nezakročila proti agresívne sa správajúcemu davu. Je však presvedčený, že pre zákrok polície existovali zákonné dôvody. "Určite tým vážnym dôvodom pre nekonanie polície nebolo to, že by polícia nedokázala rozlíšiť protestujúcich od turistov. Takéto vyjadrenia zosmiešňujú políciu v očiach verejnosti. Ak by dopravu takýmto spôsobom blokovali turisti, alebo ak by sa voči iným ľuďom takto agresívne správali trebárs bicyklisti, tak by bol rovnaký dôvod zakročiť aj proti turistom či bicyklistom," uviedol Dostál.

Dostál zároveň poukazuje na existenciu dôvodu na rozpustenie neohláseného zhromaždenia. Argumentuje zákonom o zhromažďovacom práve, podľa ktorého neohlásené zhromaždenie možno rozpustiť z dôvodov, pre ktoré je možné ohlásené zhromaždenie zakázať. Obec podľa zákona môže zhromaždenie zakázať, ak sa má konať v mieste, kde by potrebné obmedzenie dopravy a zásobovania bolo v závažnom rozpore so záujmom obyvateľstva, ak možno bez neprimeraných ťažkostí konať zhromaždenie inde bez toho, že by sa tým zmaril oznámený účel zhromaždenia.