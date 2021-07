Remišová odsudzuje útoky demonštrantov: Šeliga adresoval odkaz polícii

Vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová odsúdila protesty končiace sa útokmi na políciu, novinárov, vulgárnym správaním sa a ničením verejného majetku.

Poznamenala, že v demokratickej a slušnej spoločnosti sa dá protestovať ohľaduplne, bez obmedzovania spoluobčanov a narúšania verejného poriadku. Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga sa ohradil voči šíreniu dezinformácií na protestoch. Demonštrantov vyzval, aby sa presunuli na námestia, splnili si oznamovaciu povinnosť o verejnom zhromaždení a uvoľnili cesty. Od policajného prezidenta Petra Kovaříka očakáva vysvetlenie, čo robí od rána polícia, keď je hlavný ťah v meste blokovaný.

"Nemyslím si, že blokovanie dopravy v rámci neohlásenej demonštrácie je druh protestu, ktorým sa kultivovane presadia nejaké požiadavky. Bezpečnostné zložky majú povinnosť chrániť životy, zdravie a majetok, preto v prípade narušenia verejného poriadku majú plné právo zasiahnuť," skonštatovala Remišová s tým, že je na vyhodnotení kompetentných príslušníkov polície, kedy je zásah nutný. O pochybení polície by sa podľa nej dalo hovoriť, ak by si povinnosť pomáhať a chrániť nesplnila. Zároveň apelovala na politikov, aby nepodnecovali vášne a neživili konšpirácie a dezinformácie. Poznamenala, že v čase pandémie je takéto konanie v rozpore so záujmom krajiny a smeruje proti zdraviu občanov.

"Dokedy ideme ustupovať hoaxom a hlúpostiam. Veci sú hore nohami a je na čase riadiť sa zdravým rozumom a nie donekonečna byť korektní a chápaví. Najmä, keď nezaznievajú argumenty, ale hlúposti," podčiarkol Šeliga. Okrem priestoru pre dezinformácie musia podľa neho bežní ľudia trpieť blokovanie ciest skupinkou ľudí. Kritizuje, že hoci demonštranti hovoria o slobode, blokovaním dopravy obmedzujú práva ostatných.

Poznamenal, že si váži prácu polície, no nerozumie, ako je možné už niekoľkohodinové zablokovanie dopravného ťahu v centre mesta. Pripomenul, že v minulosti spoluorganizoval protesty s účasťou 70.000 ľudí a s políciou mali korektnú spoluprácu. "Keď sme sa dohodli, že prejdeme cez ulicu do 30 minút, tak to bolo 30 minút. Keď tu boli farmári, tak polícia bola ochotná tolerovať blokádu 15 minút. Farmári sa zdvihli uvoľnili cestu a povedali: 'nebudeme obmedzovať Bratislavčanov'," namieta.

Pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí v Bratislave protestuje od štvrtka rána niekoľko stoviek ľudí proti pandemickým opatreniam i proti prezidentke SR Zuzane Čaputovej, členom vlády a parlamentu. Krátko po 11.00 h sa demonštrujúci presunuli na cestu a zablokovali ju. Aktuálne blokujú viaceré ulice v okolí Hodžovho námestia, čím spôsobujú dopravný kolaps v centre Bratislavy. Polícia deklaruje, že pre štvrtkové neoznámené verejné zhromaždenie prijala adekvátne opatrenia, situáciu monitoruje a priebežne vyhodnocuje.