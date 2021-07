Kňaz Gavenda o návšteve pápeža: Veriaci majú opäť dojem, že sa na nich používa iný meter

Septembrová návšteva pápeža Františka na Slovensku by nemala vyznieť v žiadnom prípade ako nátlakový nábor na očkovanie.

V súvislosti s návštevou Svätého Otca to pre TASR uviedol kňaz z farnosti v bratislavskom Devíne Marián Gavenda.

"Sú veľmi silné signály, že to prispeje skôr k animozite v spoločnosti a rastúcemu odporu voči samotnému očkovaniu. Myslím si, že treba brať do úvahy aj fakt, že ľudia si niekedy viac vážia slobodu ako zdravie, hoci sa to môže zdať iracionálne," povedal Gavenda. Túžbe ľudí po zahraničných, najmä prímorských dovolenkách sa podľa kňaza vyšlo maximálne v ústrety i so všetkými rizikami, ktoré to prináša. "Viem z dosť bohatej skúsenosti, že o možnosť byť na pápežskej omši má vrúcny záujem veľa ľudí, ktorí si už nikdy nebudú môcť dopriať pobyt pri mori a stretnutie s pápežom by znamenalo naplnenie ich životných snov. Štát v službe občanov by mal brať do úvahy aj takéto argumenty," uviedol.

Na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutí s ním sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara potvrdil, že ide o podmienku zo strany štátu. "Sledujúc vývoj situácie, osobne toto rozhodnutie ešte nepovažujem za definitívne. Je najvyšší čas pustiť sa aj do praktických príprav miest určených na stretnutie s pápežom, o nejaký základ sa teda bolo treba oprieť," povedal Gavenda.

Zároveň kňaz "žasne nad benevolenciou, s akou sa cestuje a konajú sa hromadné podujatia v týchto týždňoch". "Hoci o jeseni sa rozhoduje teraz, ako to dobre vieme z minulého roka. Na pápežské slávenie je predsa možné vyčleniť obrovské priestory a vytvoriť v nich sektory, takže navzájom príde do kontaktu vždy len malá skupina ľudí, ktorí sú fakticky celú omšu na jednom mieste," povedal. Ako dodal, nedávno bol pri jednom amfiteátri s veľkým koncertom. "Žiadne kontroly, žiadne rúška, očkovanie, testy, nabité javisko, pivo, fotenie, spev. Pozrime si centrum Bratislavy a iných miest. Nedivím sa, že veriaci majú opäť dojem, že sa na nich používa iný meter," dodal.

Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.