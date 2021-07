Chystá Rusko ďalší krok voči Navaľnému? Roskomnadzor v tom má jasno, rázne slová

Ruská Federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) v stredu pre agentúru AFP vyhlásila, že zablokované by mali byť i účty "extrémistických organizácií" na sociálnych sieťach spojené s opozičným lídrom Alexejom Navaľným.

Stalo sa tak dva dni po tom, čo ruské úrady zablokovali desiatky s ním spojených webstránok.

Roskomnadzor zablokoval v pondelok 49 internetových stránok prepojených s Navaľným vrátane jeho hlavného webu navalny.com a webstránok jeho kľúčových spojencov či regionálnych štábov.

Ruská služba na kontrolu mediálneho obsahu tvrdí, že príslušné účty na sociálnych sieťach obsahujú "výzvy na extrémistickú činnosť a masové nepokoje".

Navaľného blízka spolupracovníčka Ľubov Soboľová v stredu uviedla, že Roskomnadzor sa jej snaží zablokovať účet na Twitteri. "Nie je to nič iné ako politická cenzúra," kritizovala v tvíte.

Agentúra Reuters priniesla informáciu, že ruská prokuratúra v stredu vzniesla voči Soboľovej žalobu za porušenie pravidiel týkajúcich sa koronavírusových obmedzení. Prokuratúra žiada, aby po dobu dvoch rokov nesmela opustiť svoj príbytok v čase od 22.00 h do 06.00 h a nesmela sa zúčastňovať na hromadných podujatiach či politických zhromaždeniach. Okrem toho by ju štyri razy do mesiaca mala kontrolovať polícia, napísal na Twitteri Soboľovej právnik Vladimir Voronin.

Soboľová tvrdí, že obvinenia týkajúce sa údajných porušení pandemických opatrení na pouličnom proteste na podporu Navaľného sú politicky motivované a nezmyselné. Pôvodne úrady rozhodli, že musí zostať v domácom väzení.

V utorok informoval ďalší Navaľného popredný spolupracovník Leonid Volkov, že Roskomnadzor sa snažil zablokovať aj youtubové kanály Navaľného, jeho kancelárie a viacerých jeho spolupracovníkov vrátane samotného Volkova.

Väznený Navaľnyj v utorok vyzval svojich priaznivcov, aby sa zmobilizovali pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať od 17. do 19. septembra. Svojich stúpencov vyzval, aby si stiahli aplikáciu Smart Voting, ktorá užívateľom okrem iného umožňuje dostať sa k obsahu z jeho hlavnej a od pondelka zablokovanej webstránky.

Navaľného stratégia tzv. "rozumného hlasovania" - zameraného na podporu tých kandidátov na poslancov Štátnej dumy, ktorí majú najväčšiu šancu vo voľbách poraziť vládnucu stranu Jednotné Rusko - už oslabila pozíciu tejto strany v nedávnych regionálnych voľbách.