Hasič chcel s manželkou osláviť výročie svadby: Po noci v bare záhadná smrť

Príbeh, z ktorého mrazí. Hasič Elijah Snow z Texasu sa vybral so svojou polovičkou do mexického letoviska, aby oslávili ich výročie svadby. Hrôza, čo sa udialo.

Ako informuje New York Post, Elijah a jeho manželka Jamie odcestovali do mexického Cancunu, aby spoločne oslávili šťastné manželstvo. Párik si to hneď počas prvej noci namieril do baru. Jamie sa neskôr potrebovala vrátiť na izbu, Elijah však zostal v podniku. Ubehlo zopár hodín, keď sa Jamie zobudila o 4. hodine ráno a zistila, že jej manžel sa ešte nevrátil, vybrala sa ho hľadať.

Žiaľ, dozvedela sa príšernú správu. Elijah bol mŕtvy. Miestne úrady tvrdia, že jeho telo bolo uviaznuté v okne kúpeľne hotela vo štvrti Benito Juarez. Vyšetrovatelia vysvetlili, že kvôli svojej výške sa nedokázal podoprieť nohami, keď zostala jeho horná časť tela zaseknutá v okne. Predpokladajú, že príčinou smrti bolo zadusenie, pričom sa nepreukázali žiadne známky násilia.

Rodina má na to však iný názor. Najala si právnika, ktorý získal fotografie z miesta činu. Snow mal podľa všetkého modriny na väčšine svojho tela. Najbližší zosnulého sa domnievajú, že bol unesený a zbitý ešte predtým, ako sa zadusil. Jeho telo sa totiž našlo 16 kilometrov od miesta, kde bol ubytovaný s Jamie. Svokor Randy Elledge má na to tiež jasný názor. Dvojica si zaplatila za all inclusive pobyt, ktorý im mal zaistiť bezpečie, no bol to presný opak.