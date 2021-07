Máte svoj majetok dobre poistený? Pozor na podpoistenie

Ničivé povodne, prívalové dažde, búrky s rizikom vzniku tornáda – počasie počas tohto leta opäť vyčíňa.

A hoci všetci dúfame, že sa tieto pohromy nášmu domu vyhnú, s istotou to nikdy nemôžeme vylúčiť. Čím vyššie riziko, že sa u nás prírodné živly prihlásia o slovo, tým dôležitejšie je nepodceniť poistenie svojho majetku.

Prax aj skúsenosti ľudí, ktorí to zažili, hovoria jasne – ak máme svoj dom, byt a domácnosť dobre poistenú, zmluva s poisťovňou dokáže katastrofálnu situáciu výrazne zlepšiť. S dobre nastaveným poistením majetku v prípade ničivej udalosti skrátka získame finančnú náhradu, aby sme sa dokázali znovu postaviť na nohy.

Poistenie adekvátne hodnote majetku

Veľa ľudí si myslí, že poistenie bývania je jednorazovou záležitosťou a mnohí ani nevedia, čo jednotlivé poistenia zahŕňajú. Problémom tiež je, že ak aj máte majetok dlhé roky poistený, staré poistenie bývania už dnes nemusí pokryť všetko, čo vlastníte. Na čo pamätať pri poistení, aby nedošlo k tzv. podpoisteniu? Ako si uzavrieť či aktualizovať poistenie, aby vám v prípade zásahu prírodným živlom bolo z poisťovne vyplatené odškodnenie, ktoré bude adekvátne hodnote vášho majetku?

Skontrolujte si, čo všetko máte poistené

Poistenie majetku sa delí na dva základné typy – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. V prvom rade je dôležité pochopiť, aký je medzi nimi rozdiel. Poistenie domácnosti zahŕňa vaše hnuteľné veci nachádzajúce sa vo vašom dome, byte či v iných priestoroch na vašej adrese, napr. v garáži, pivnici či „kočikárni“. Klasickým príkladom poisťovaného majetku v tejto kategórii sú nábytok, elektronika, veci osobnej potreby. Na druhej strane, poistenie nehnuteľnosti zahŕňa okná, dvere, krb, vstavané skrine či sanitu, teda všetko to, čo je pevne spojené s budovou. Súčasťou poistenia domácnosti aj poistenia nehnuteľnosti sú riziká, ktoré kryjú škody spôsobené krádežou, lúpežou, vandalizmom, požiarom, ale aj škody zapríčinené živelnými pohromami – povodňami, silným vetrom, krupobitím, zosuvom pôdy, zemetrasením či nepriamym úderom blesku.

Ak bývate v rodinnom dome, k hlavnej budove sa oplatí dopoistiť na požadovanú poistnú sumu aj vedľajšie stavby ako altánok, bazén, saunu, hospodársku budovu alebo garáž. Súčasťou kvalitného komplexného poistenia je aj poistenie zodpovednosti za škody spôsobené inému na zdraví alebo majetku. „Ak vytopíte susedov, poškodíte im plot, auto, alebo im vaše deti pri hre loptou rozbijú okno, škodu kryje poistenie zodpovednosti,“ uvádza hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová. Poistenie občianskej zodpovednosti členov domácnosti vám môže pomôcť aj v prípade, ak spôsobíte niekomu škodu napr. na návšteve, v obchode, na dovolenke či pri športe. Navyše kryje aj škody, ktoré spôsobili vaše domáce zvieratá.

Neudržiavané či zle nastavené poistenia sa vám nevyplatia

Na aktualizáciu poistenia by ste mali myslieť, keď ste, napríklad, kúpili nový nábytok, elektrospotrebiče, alebo ste modernizovali kuchyňu. To isté však platí aj v prípade rekonštrukcie – napríklad, keď sa rozhodnete vymeniť staré okná a dvere za nové. „Keď sa zmení hodnota vášho majetku, môže sa veľmi rýchlo stať, že váš dom a domácnosť nie je poistená na správnu sumu,“ upozorňuje Silvia Nosková Illášová. Aj ostatné obdobie, kedy poisťovne vyplácajú v dôsledku vyčíňania prírodných živlov opäť intenzívnejšie poistné plnenia, ukazuje, že množstvo Slovákov má poistenie majetku neaktuálne. V praxi to znamená, že výška sumy, na ktorú máte nehnuteľnosť poistenú, nepokrýva reálnu hodnotu vášho majetku. V prípade škody následne poisťovňa klientovi vypláca len istú časť vzniknutej škody. Napríklad, ak má váš dom hodnotu 100-tisíc eur a vy ho poistíte len na 50 % tejto sumy, pri každej škode vám poisťovňa vyplatí ako poistné plnenie len polovičnú sumu. Práve tu robia Slováci pri poisťovaní majetku najčastejšie chybu. „Ľudia majú svoj majetok často podpoistený – podhodnotený, najmä ak hovoríme o starších zmluvách k nehnuteľnostiam, ktoré neboli roky aktualizované,“ vysvetľuje zástupkyňa Kooperativy.

Poistné zmluvy pravidelne prehodnocujte

Pri rodinných domoch môže byť dôvodom podpoistenia aj rast cien stavebných prác a pri bytoch súvisí spravidla aj so všeobecným rastom cien nehnuteľností. Neaktualizovanie poistných súm môže znamenať, že v dôsledku rastu týchto cien sa podpoistenie môže ešte ďalej zväčšovať. Poisťovňa KOOPERATIVA odporúča klientom, ktorí majú uzavreté poistenie domácnosti a nehnuteľnosti, aby každých 3-5 rokov so svojím poisťovacím poradcom prehodnotili obsah poistnej zmluvy a poistené riziká. „Cieľom je sa takto ubezpečiť, že poistné krytie zohľadňuje aktuálny stav a hodnotu vášho majetku. Pri starších zmluvách je vhodné nielen si nanovo nastaviť poistenie na primeranú poistnú sumu, adekvátnu aktuálnej hodnote nehnuteľnosti, ale si aj overiť, či poistenie kryje všetky riziká, ktoré je potrebné mať poistené. Rovnako klientom odporúčame, aby tak urobili aj po väčšej rekonštrukcii a obnove bývania,“ radí hovorkyňa Kooperativy Silvia Nosková Illášová.

Viac praktických informácií o tom, ako si efektívne nastaviť poistenie svojho domova, nájdete aj na stránke poisťovne KOOPERATIVA.