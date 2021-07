13 tipov, ako si užiť Bratislavu za 72 hodín

Jeden deň nestačí. Na to, aby ste objavili krásy, pamiatky, čarovné zákutia a užili si atmosféru hlavného mesta, potrebujete aspoň 3 dni.

Bratislava už dávno nie je iba o návšteve hradu a pár múzeí. Hlavné mesto ponúka neuveriteľné množstvo možností na kultúrne vyžitie, relax, zábavu, športy všetkého druhu či skvelú gastronómiu. Už vopred si pripravte zoznam vecí, ktoré chcete vidieť. Kombinujte a rozložte si ich aspoň na tri dni, aby ste stihli všetko, čo vás zaujme. Teraz vám s tým pomôže jedinečná stránka, alebo si pozrite naše tipy.

1. Overená klasika a niečo nové

Medzi must have, ktoré musíte určite vidieť, patrí napríklad Bratislavský hrad a jeho baroková záhrada, hrad Devín, Dóm sv. Martina, Modrý kostolík, Tyršovo nábrežie či najstarší verejný park v strednej Európe – Sad Janka Kráľa. K nim určite pridajte aj niečo navyše. Navštívte napríklad novú štvrť s mrakodrapmi a budovami od svetoznámej architektky Zahy Hadid.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

2. Túlanie uličkami

Určite nevynechajte centrum mesta, ktoré je plné zaujímavých miest od Michalskej brány, Starej radnice až po Slovenské národné divadlo či obľúbenú sochu Čumila. Prejdite sa pešou zónou, ochutnajte skvelú zmrzlinu, túlajte sa drobnými uličkami s malými kaviarničkami a objavujte skryté zákutia dýchajúce históriou.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

3. Pláž ako pri mori

Na brehu Dunaja, na Tyršovom nábreží, nájdete krásnu letnú pieskovú pláž. Okrem výborného jedla, drinkov, plážového sedenia a pohodovej atmosféry si tam môžete užiť cvičenie pod holým nebom, rôzne diskusie či koncerty. No a neodmysliteľnou súčasťou je výhľad na Hrad a celé nábrežie.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

4. Nie len pre nákupné maniačky

Medzi obľúbené miesta patrí aj promenáda pri Dunaji pri nákupnom centre Eurovea. Nájdete tu nádherné nábrežie zaliate slnkom. Pri skvelom drinku či káve na jednej z terás sa môžete nabažiť pohľadom na plynúci Dunaj. Alebo iba tak relaxujte na tráve s drinkom v ruke a nasávajte ruch okolo. Promenáda sa končí na staromestskej pláži. Na týchto miestach zažijete atmosféru Stredomoria.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

5. Skvelé jedlo

Bratislava je plná najrôznejších kaviarní, pivovarov, reštaurácií, ale aj moderných streed food zón a podnikov či food truckov. Vyskúšať môžete rôzne dobroty od výmyslu sveta a snáď z každého kúta zeme. Večerať môžete aj vo výške 85 metrov nad hladinou Dunaja v reštaurácii UFO, ktorá je špecializovaná na stredomorskú a ázijskú kuchyňu. Priamo od stola máte mesto ako na dlani.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

6. Bratislavské korunovačné dni

Slávnu kráľovskú minulosť Bratislavy si v tomto roku pripomenieme sériou podujatí, kde si obyvatelia a návštevníci mesta budú môcť vychutnať korunovačnú atmosféru počas korunovačného sprievodu, koncertu a bezplatných prehliadok. Príďte a staňte sa súčasťou Bratislavských korunovačných dní!

BKD sa tento rok budú konať od piatka 13. augusta do nedele 15. augusta. V piatok sa môžete zúčastniť prehliadok na tému korunovácií, v sobotu korunovačného sprievodu z Bratislavského hradu na Hlavné námestie a rytierskeho turnaja na Tyršovom nábreží a v nedeľu omše s koncertom v Dóme sv. Martina. Podrobný program nájdete TU.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

7. Niečo pre turistov

Ak patríte medzi milovníkov prírody, tak aj v hlavnom meste nájdete to, čo hľadáte. Vyberte sa na Železnú studničku s množstvom príjemných chodníčkov či cyklotrás. Navštívte tam aj Partizánsku lúku, ktorá sa pýši množstvom detských ihrísk, altánkami či bufetmi. Zážitkom pre malých a veľkých je lanovka zo Železnej Studničky na Kamzík, kde môžete deň zakončiť jazdami na bobovej dráhe.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

8. Jedinečné miesta

V Bratislave uvidíte aj miesta, ktoré nikde inde nenájdete. V centre mesta môžete navštíviť budovu Slovenského rozhlasu, známu aj ako obrátená pyramída. Veľkorysé vnútorné priestory skrývajú najlepšie koncertné a nahrávacie štúdiá na Slovensku. Uprostred sídliska Petržalka si zase môžete zadarmo prezrieť expozíciu vojenského bunkra B-S 4-Lány z čias 2. svetovej vojny. No a prejdite sa do Rakúska po Cyklomoste Slobody, ktorý všetci volajú Most Chucka Norrisa.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

9. Trochu adrenalínu

Pozrite si Bratislavu z iného uhla, a to priamo z paluby rýchlostného člnu. Získate ohromujúci a jedinečný výhľad na celé mesto. Uvidíte nábrežie či Bratislavský hrad z úplne novej perspektívy a vďaka tomuto exkluzívnemu zážitku budete mať aj majestátny hrad Devín ako na dlani.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

10. Hurá na bicykel

Fanúšikovia bicyklovania, korčuľovania či behu nájdu na petržalskej hrádzi to pravé miesto na skvelú, ničím nerušenú jazdu alebo beh. Dokážete prejsť množstvo kilometrov a užiť si tak Bratislavu trochu ináč. Nezabúdajte na pitný režim a zastavte sa v ktoromkoľvek bufete. Milovníci horskej cyklistiky si môžu zase vyskúšať adrenalínovú jazdu na downhillovej zjazdovej trati s prekážkami v lesoch Malých Karpát, ktoré ponúkajú stovky kilometrov značených cyklotrás.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

11. Pre vodákov

Neopakovateľný zážitok zažijete počas splavu Malého Dunaja, ktorý vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe. Počas splavu uvidíte krásnu prírodu, lužné lesy, bohatú faunu a flóru a skvelé miesta na rekreáciu.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

12. Nezvyčajné športy

Keď túžite vyskúšať niečo nové, ste na správnej adrese. Wakelake na Zlatých pieskoch ponúka wakeboardový vlek, máte tu možnosť vyskúšať flyboard, zahrať si plážový volejbal a celý deň zakončiť jednou z mnohých párty, ktoré Wakelake organizuje. Samotný areál Zlatých pieskov je vďaka super plážam a veľkému jazeru stvorený na letný oddych.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

13. Všetko na jednom mieste

Síce trošku ďalej od centra, no stojí za návštevu. Areál vodných športov Divoká voda ponúka v rámci dvoch vodných kanálov v starom koryte Dunaja možnosť vyskúšať si rafting, vodné skútre, jazdu na kajaku či vodné lyže. V areáli si môžete skúsiť aj jazdu na štvorkolke, lukostreľbu, plážový volejbal či jazdiť na poníkoch. Keď tam už budete, nevynechajte ani galériu moderného umenia Danubiana. Je to výnimočné miesto, ktoré vás zaujme už na prvý pohľad.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

Ako ušetriť

Kúpte si Bratislava CARD, ktorá je oficiálnou destinačnou turistickou kartou. Umožňuje vám v krátkom čase a za výhodnú cenu spoznať a zažiť to najlepšie, čo Bratislava a Bratislavský región ponúkajú. Získate ňou bezplatný vstup do 16-tich múzeí a galérií, pešiu prehliadku centra, neobmedzené cestovanie verejnou dopravou v celom Bratislavskom kraji a viac ako 100 atraktívnych zliav až do 50 % vrátane gastronómie, nákupov a múzeí. Jej cena je od 16 € na 24 hod, až po 22 € na 72 hod.

Ešte stále váhate? Bratislava ponúka bohatý program pre každého, preto neváhajte a naplánujte si výlet podľa vlastných preferencií na 72hodinovemesto.sk.

Otvoriť galériu Zdroj: Bratislava Tourist Board

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.