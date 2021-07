Rapídny nárast nákladov na stavbu domu, odborníci sa zhodujú: Jedna vec je neprípustná!

Ľudia si nezakladajú na tom, či bude ich dom energeticky úsporný, alebo či bude spĺňať ekologické normy.

Dôležité pre nich je, aby boli náklady na stavbu čo najnižšie. Vyplýva to zo skúseností odborníkov z radov projektantov a architektov. V júnovom prieskume Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) a Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) na vzorke 284 odborníkov to potvrdilo až 77 % z nich.

"Ľudia chcú predovšetkým bývať, veľmi nehľadia na to, aké podmienky má dom spĺňať, či na jeho funkčnosť. Prvoradá je peňaženka," poznamenal Martin Mihál zo ZVMM.

Zhruba pätina odborníkov sa vyjadrila, že ľuďom naozaj záleží na kvalitnej stavbe v energetickej triede A0, ktorá reálne spĺňa prevádzkové náklady. Len dve percentá respondentov uviedli, že ľudia chcú nadštandard, teda veľmi úsporný ekologický dom, ktorý bude prekračovať požiadavky na energetickú triedu A0.

Odborníci sa tiež domnievajú, že mnoho stavebníkov má slabé povedomie o súčasnej legislatíve platnej od januára, teda o povinnosti stavať domy v energetickej triede A0. Skoro štvrtina architektov a projektantov odhaduje, že o platnej legislatíve vie menej než 40 % stavebníkov, takisto štvrtina odhaduje, že o nej vie zhruba polovica. "Štát by mal viac informovať o dôležitosti energetickej úspornosti, a tiež o potrebe prihliadať na ekológiu," myslí si Mihál.

V súvislosti so zmenou povinnosti stavať domy v energetickej triede A0 namiesto A1 odborníci v prieskume tvrdia, že ľudia pocítili aj rast nákladov na stavbu domu. Tretina odhaduje percentuálne zvýšenie ceny rodinného domu o 15 až 20 %. Ďalšia štvrtina hovorí o ešte väčšom náraste – prevyšujúcom 20 %.

Aj preto odborníci zdôraznili, že požiadavky na energetickú hospodárnosť budov by sa už v žiadnom prípade nemali sprísňovať. Proti sprísňovaniu je 59 % odborníkov. Ďalších 38 % projektantov a architektov si myslí, že ak by sa aj tieto nároky mali ešte sprísniť, bude to chcieť kompenzáciu vo forme štátnej dotácie.