Obavy z delta variantu: Uvoľňovanie sa nekoná, USA zachovajú cestovné obmedzenia

Spojené štáty nateraz zachovajú cestovné obmedzenia, ktoré platia pri vstupe do krajiny pre návštevníkov zo zahraničia. Urobia tak napriek tomu, že tamojšie úrady nedávno pripúšťali možnosť zmiernenia reštrikcií pre Európanov cestujúcich do USA. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.

"V tejto chvíli zachováme existujúce cestovné opatrenia. Nákazlivejší delta variant koronavírusu sa šíri tu aj v zahraničí," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.

Podľa agentúry AFP delta variant prispel v USA k nárastu počtu infikovaných koronavírusom, a to predovšetkým medzi nezaočkovanými. Podľa hovorkyne bude tento trend zrejme "v nasledujúcich týždňoch pokračovať".

Na otázku, ako môžu cestovné obmedzenia pomôcť vyhnúť sa ďalšiemu šíreniu nákazy, Psakiová odpovedala, že hoci je delta variant v USA dominantným, neznamená to, že "prítomnosť ešte väčšieho množstva ľudí nakazených práve týmto variantom je správnym krokom".

Ako uvádza AFP, v dôsledku koronavírusovej pandémie

Členské štáty Európskej únie v júni súhlasili so zrušením obmedzení pre cestujúcich z USA, ktorí sa po príchode do krajín eurobloku musia preukázať potvrdením o očkovaní či negatívnym testom na koronavírus. Únia k tomuto kroku dospela po naliehaní krajín závislých od cestovného ruchu, ako sú Grécko, Španielsko a Taliansko, ktoré sa obávali negatívnych vplyvov ďalšej turistickej sezóny poznačenej pandémiou.

Lídri EÚ žiadali USA, aby v tejto otázke preukázala zmysel pre spolupatričnosť, pričom americký prezident Joe Biden počas návštevy nemeckej kancelárky Angely Merkelovej vo Washingtone v polovici júna uviedol, že touto témou sa zaoberajú príslušné úrady a on sám by mal byť do "siedmich dní" schopný zodpovedať, kedy sa cestovné obmedzenia pre Európanov zmiernia.

Podľa AFPEurópski lídri však namietali, že tieto opatrenia obťažujú bežných ľudí a bránia transatlantickému obchodu.