Zomrel niekdajší politik Ján Kotuľa († 70), s jeho menom sa spája Most Apollo či Petržalské korzo

Vo veku 70 rokov zomrel v nedeľu (25. 7.) niekdajší viacnásobný politik Ján Kotuľa.

Zastával funkcie v samospráve, štátne správe i verejnej správe. S jeho menom sa spájajú i viaceré dopravné stavby, napríklad Most Apollo či Petržalské korzo. Na sociálnej sieti o tom informuje bratislavská mestská časť Petržalka.

Od roku 1994 do roku 1999 bol námestníkom primátora Bratislavy, v rokoch 1999 až 2002 zástupcom starostu Petržalky. Od roku 2002 do roku 2010 bol tiež bratislavským mestským poslancom za Petržalku, v období rokov 2001 až 2009 zastával tiež funkciu poslanca Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) za okres Bratislava V. Pôsobil tiež ako štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR či generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok (29. 7.) v bratislavskom krematóriu.