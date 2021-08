5 chýb, ktorým sa vyvarujte pred inštaláciou bazénu

Mať vlastný bazén na záhrade znie fantasticky. Okrem toho, že máte súkromné miesto na dokonalý relax a môžete si ísť kedykoľvek zaplávať či ochladiť sa počas horúcich dní, zvýši to aj hodnotu vašej nehnuteľnosti.

Vybrať bazén si dnes môžete z naozaj širokej ponuky. Zvoľte si taký typ, ktorý bude vám a vašej rodine najviac vyhovovať. Zohľadnite pri tom rozmer pozemku tak, aby bol bazén primeraný. Podľa odborníkov je dnes prakticky jedno, či prevádzkujete bazén s veľkosťou 20 m3 alebo 60 m3, pretože náklady sú zanedbateľné. Nedovoľte však, aby sa z inštalácie bazéna stala nočná mora. Vyvarujte sa najčastejších a často aj úplne zbytočných omylov, ktoré sa pri inštalácii môžu udiať.

1. Nepoznáte svoj pozemok, podložie ani miestne podmienky

Kým začnete kopať jamu na bazén, je dôležité skontrolovať si kvalitu podložia. Ako však zistíte, v akej hĺbke sa na vašom pozemku nachádza spodná voda, aké je podložie a či je to štrk, alebo piesok? „Keď ste si dom postavili sami, tieto informácie už máte. Ak ste nehnuteľnosť kupovali už postavenú, je dobré si pri jej kúpe všetko zistiť,“ odporúča Juraj Bakoš, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie podnikateľov v oblasti bazénov, sáun a wellness – SAPBSW. Vhodným podložím je podľa odborníka takmer každý typ pôdy, pozor však na piesok. „Ak máte pieskové podložie, treba počítať s tým, že je potrebné upraviť ho vrstvou makadamu, ktorú treba zhutniť a umiestniť pod nanesené štrkové lôžko,“ vysvetľuje Juraj Bakoš s tým, že pod tieto vrstvy ide ešte geotextília.

2. Neviete, čo máte pod zemou

Keď už viete, aké máte podložie na pozemku, je dôležité vedieť aj to, či sa na ňom nenachádza aj infraštruktúra, ako sú káble či potrubia, ktoré by ste mohli pri kopaní jamy poškodiť. „Zistíte to najčastejšie znovu vďaka skúsenosti s vlastnou výstavbou. Tieto údaje sa dajú vyčítať aj z projektovej dokumentácie, ak ide o nehnuteľnosť, ktorá je už dlhšie postavená. Ak by zlyhali všetky tieto cesty, treba sa obrátiť na Mestský úrad a podľa ich dokumentácie nájsť odpoveď pre váš pozemok. Všetko je riešiteľné, vrátane spodnej vody, ak sa na pozemku vyskytuje,“ ubezpečuje odborník.

3. Vyberiete si lacného dodávateľa

K vybudovaniu bazénu na vašom pozemku by ste mali pristupovať ako k dlhodobej investícii. Na konzultáciu o umiestnení a veľkosti by ste si mali pozvať odborníka zo spoľahlivej bazénovej spoločnosti a prekonzultovať s ním vašu predstavu, ale zároveň si nechať poradiť. Všetko, na čom na začiatku budete šetriť, vás môže časom dobehnúť. Ako si však vybrať dodávateľa, ktorý okrem toho, že zabezpečí tie najkvalitnejšie materiály, odvedie aj odbornú prácu a budete sa môcť spoľahnúť na jeho skúsenosti a zručnosti? Spotrebiteľom pri výbere firmy môže pomôcť asociácia združujúca podnikateľov v oblasti bazénov, sáun a wellness. Členstvo v asociácii je totiž umožnené len dôkladne prevereným spoločnostiam, ktoré predávajú produkty a poskytujú služby tej najvyššej kvality. Členstvom získa každý člen pomyselnú pečiatku profesionality, ktorá je pre koncového zákazníka zárukou a garanciou adekvátneho štandardu v prístupe k riešeniam inštalácií a k prevádzke zariadení.

4. Nemyslíte na ďalšie príslušenstvo

Kam dáte technológiu, čo je to vsakovacia jama, v akej vzdialenosti od bazénu má byť elektrina a má vám na bazén svietiť slnko? To sú ďalšie otázky, na ktoré by vám pri prvej obhliadke mal odpovedať profesionálny dodávateľ. „Pri prvej obhliadke pozemku presne navrhne, kam by mal byť bazén osadený, aby bol blízko hlavne k terase a aby nebol ďaleko od domu. Pri umiestnení a veľkosti bazénu vám zohľadní aj prípadné budúce zastrešenie bazénu, a tak sa nezabudne na potrebnú plochu pre prekrytie. Umiestnenie technológie, ako je šachta, domček a podobne, to vám tiež poradí odborník. Je dôležité myslieť na vsakovaciu jamu, do ktorej sa bazénová voda môže vypustiť v prípade potreby,“ hovorí Juraj Bakoš. Spoločnosť Compass Europe, ktorá je zakladajúcim členom SAPBSW, prišla s unikátnym riešením Hydroeco, pri ktorom nemusíte vypúšťať vodu, a tým pádom šetríte svoju peňaženku. Pri rozhodovaní sa o umiestnení bazéna na pozemok treba zvážiť aj orientáciu v súvislosti s pohybom slnka, aby bazén nebol väčšinu dňa v tieni.

5. Bazén už máte, ale máte zelenú vodu

Ak už máte vytúžený bazén na záhrade, nesmiete zabúdať na pravidelnú starostlivosť. Čo ak sa však naplní nočná mora všetkých majiteľov bazénov a voda zozelenie? „Ak máte dobrý bazén a nepokazí sa technika, voda nemôže zozelenieť. Pri bazénovej vode je dôležité správne nastavenie pH a dostatočné množstvo voľného chlóru vo vode. Je v zásade jedno, ako chlór do vody dostanete, či ide o tablety, slanú vodu, alebo horčík,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ asociácie a dodáva, že tejto téme sa venuje aj článok na webstránke asociácie www.bazenari.eu.

A tá najdôležitejšia rada na záver? Kľúčové je nájsť si profesionálneho dodávateľa bazéna a stavebnej pripravenosti a riadiť sa jeho pokynmi. Tých najspoľahlivejších začala združovať asociácia podnikateľov bazénov, sáun a wellness, ktorej zakladajúcim členom je spoločnosť Compass Europe. Tá vyrába bazény už od roku 2005, kedy bola vybudovaná výrobňa v Senci. Spoločnosť pôsobí v 35 krajinách a doteraz vyrobila už viac ako 20-tisíc bazénov.