Telefón má ľudí ochrániť pred sexuálnymi zločincami: Takto zistia, že je v ich okolí

Užívatelia smartfónov v Južnej Kórei budú môcť čoskoro zatriasť svojím telefónom, aby zistili vo svojej blízkosti registrovaných páchateľov sexuálnych trestných činov, ak budú mať títo na nohe elektronický náramok a budú sa nachádzať v okruhu 20 metrov.

V pondelok to oznámilo ministerstvo spravodlivosti, na ktoré sa odvolala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.

Nová služba, ktorá bola vyvinutá spoločne s vládou provincie Kjonggi, sa spustí v stredu a pôjde o skúšobnú prevádzku v 15 mestách a okresoch spomínanej provincie nachádzajúcej sa okolo metropoly Soul, dodalo ministerstvo.

Program bol vyvinutý tak, že každý, kto si do smartfónu nainštaluje príslušnú aplikáciu, môže zistiť páchateľa sexuálnych trestných činov vo svojom blízkom okolí – stačí, ak tri- či štyrikrát potrasie telefónom. Takýto úradne registrovaný páchateľ musí mať elektronický náramok, aby systém fungoval.

Trasením mobilu sa vyšle lokalita užívateľa do monitorovacieho systému ministerstva spravodlivosti. Riadiace centrum ministerstva pre vyhľadávanie potom preverí, či sa v okruhu 20 metrov nachádza registrovaný páchateľ sexuálnych zločinov, a ak sa to potvrdí, zavolá tejto osobe, aby ju odradilo od nemravného správania.

V prípade nutnosti, po preverení záznamov z bezpečnostných kamier, budú na miesto vyslaní aj probační úradníci.

Riadiace centrum v soulskej mestskej štvrti Tongdemun navštívil v pondelok minister spravodlivosti Pak Pomgje a poinformovali ho o prípravách skúšobnej prevádzky.

Politik nový systém aj otestoval, keď si na členok nasadil elektronický náramok a vstúpil do virtuálnej no-go zóny (kontrolovanej zóny), aby sa spustil alarm.

Minister Pak vyhlásil, že vzhľadom na vysokú mieru recidívy medzi páchateľmi sexuálnych trestných činov je nový program "zmysluplný".

Ministerstvo tiež oznámilo, že službu plánuje do konca tohto roka rozšíriť i do ostatných oblasti provincie Kjonggi a do Soulu.