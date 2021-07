Vesmírne divadlo rozžiarilo nočnú oblohu: Meteor nad Oslom vytvoril zvukovú a svetelnú šou

"Nezvyčajne veľký meteor" vytvoril v noci na nedeľu na krátky okamih na oblohe na juhu Nórska pôsobivú zvukovú a svetelnú šou.

Podľa odborníkov mohla časť z neho zasiahnuť i Zem - pravdepodobne neďaleko nórskeho hlavného mesta Oslo. Informovala o tom agentúra Reuters.

Nórske združenie monitorujúce meteory uviedlo, že ohnivú guľu pohybujúcu sa rýchlosťou zhruba 16,3 kilometra za sekundu bolo možné pozorovať v nedeľu okolo 01.00 h najmenej päť sekúnd. Meteor bolo možné vidieť v mnohých častiach Škandinávie. Podľa niektorých svedkov bolo cítiť i silný vietor.

Vedci teraz analyzujú videozábery a ďalšie údaje, aby zistili pôvod i miesto jeho dopadu. Podľa pôvodných informácií meteorit zrejme dopadol do zalesnenej oblasti ležiacej 60 kilometrov od Osla. Morten Bilet zo spomenutej organizácie uviedol, že do nedele popoludnia sa nepodarilo nájsť nijaké úlomky tohto vesmírneho telesa a vzhľadom na neprehľadnú lokalitu, kde mohol dopadnúť, to môže trvať i "desať rokov".

Nijaké správy o zranených či škodách bezprostredne hlásené neboli, uviedla tamojšia polícia.