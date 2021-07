Cigániková reaguje na prijatú dohodu o novele zákona: Silné slová

Poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková (SaS) nepovažuje antigénové testovanie, ktoré je súčasťou dohody koaličných hnutí OĽANO a Sme rodina, za šťastné riešenie. "My by sme to robili inak," vyhlásila s tým, že nejde o stanovisko celej SaS, pretože liberáli chcú ešte diskutovať s odborníkmi.

"S niektorými z nich som sa už bavila, úplne nadšení ale nie sú," podotkla poslankyňa. Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 môže byť podľa Bittó Cigánikovej problémom pre ich citlivosť. Obáva sa, aby si ľudia po testovaní falošne nemysleli, že sú negatívni, hoci v skutočnosti môžu byť pozitívni na ochorenie. "Môžu tak vznikať ohniská," uviedla. SaS podľa nej považuje PCR testovanie za stále potrebné, a to najmä v rizikových prevádzkach. Otvorená zostáva diskusia, ako budú od septembra fungovať školy. Debatovať by sa o tom podľa poslankyne malo s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS). Odmieta však, aby boli školy na jeseň zatvorené. Deklaruje, že štát chce nastaviť protipandemické opatrenia tak, aby tí, čo sa zaočkujú alebo otestujú s negatívnym výsledkom, mohli mať vstup všade. Priznáva, že je tu skupina ľudí, ktorí sa nechcú ani očkovať a ani testovať. "Takí protestujú aj pred parlamentom," povedala. Koalícia sa dohodla pri preplácaní testov na ochorenie COVID-19, hnutie Sme rodina podporí aj novelu zákona týkajúcu sa využívania COVID preukazov. Nezaočkovaní občania v prípade zhoršenia epidemickej situácie nebudú platiť za testy pri chodení do práce, školy a obchodov. V ústrety sa má vyjsť aj pendlerom. Dohodli sa! Politici informujú o novele zákona: Žiadne delenie ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných