Protest pred NR SR vyvolal vášne stovák ľudí: Takto to videla polícia

Bratislavská polícia doposiaľ nezaznamenala na zhromaždení pred budovou Národnej rady (NR) SR žiadne narušenie verejného poriadku.

Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Polícia uviedla, že v súvislosti s neohláseným verejným zhromaždením prijala adekvátne opatrenia. "Do bezpečnostného opatrenia boli velení policajti poriadkovej a kriminálnej polície v dostatočnom počte," poznamenala polícia. Na priebeh verejného zhromaždenia bude dohliadať aj naďalej, a to až do rozchodu zúčastnených osôb.

Polícia zároveň poznamenala, že na území hlavného mesta sa konajú aj iné podujatia, ktoré taktiež monitoruje.

Pred NR SR v Bratislave pokračuje protest proti opatreniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Počas dňa prišli demonštrovať stovky ľudí. Vstup do budovy strážia desiatky policajných ťažkoodencov. Protestujúci očakávajú, ako v parlamente dopadne hlasovanie o novele, podľa ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, a teda tých, ktorí sú zaočkovaní, negatívne testovaní, či tých, ktorí prekonali ochorenie. Demonštranti odmietajú prijatie tejto novely. Protest trvá od piatka (23. 7.) rána, zo začiatku ho sprevádzali potýčky protestujúcich s políciou či novinármi.