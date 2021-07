Dráma okolo novely zákona v súvislosti s covid preukazmi pokračuje: Takto chcú presvedčiť váhajúcich

V Národnej rade (NR) SR sa naďalej rokuje o vládnej novele, ktorá predpokladá využívanie COVID preukazov pri pandemických opatreniach.

Naďalej rokuje aj koalícia. Poslanec Erik Ňarjaš (OĽANO) hovorí o pozmeňujúcom návrhu. Chce bližšie špecifikovať prevádzky, kam by mali prístup nezaočkovaní ľudia bez testu na ochorenie COVID-19 aj v prípade zhoršenia pandemickej situácie - napríklad lekárne či potraviny.

"Chápem obidve strany, návrh zákona nie úplne jasne hovorí, ktoré prevádzky budú alebo nebudú otvorené," povedal Ňarjaš s tým, že pozmeňujúci návrh má špecifikovať tie prevádzky, na ktoré by sa prípadné obmedzenie na základe COVID preukazov nevzťahovalo. Napríklad obchody s potravinami, lekárne, drogérie, očné optiky či výdajne na diaľku zakúpených tovarov, advokáti a podobne. "Zoznam je z predošlej vyhlášky, keď bola najväčšia pandémia," poznamenal s tým, že by to mohlo presvedčiť aj váhajúcich poslancov.

Počas rokovania pléna o návrhu diskutovala aj koaličná rada. Debaty pokračujú. Partneri sa majú snažiť o získanie podpory hnutia Sme rodina. Jeho predseda a šéf parlamentu Boris Kollár totiž avizoval, že za novelu nebudú hlasovať. Viacerí koaliční poslanci očakávajú tesné hlasovanie.

Vládny návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia prerokúva parlament v skrátenom legislatívnom konaní.