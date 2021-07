Mladík priniesol tehotnú priateľku do nemocnice: Keď ju lekári zbadali, hneď volali políciu

Juan Miranda-Jara (24) z Oklahomy priviedol do nemocnice svoju priateľku, ktorá mu mala porodiť dieťa. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby dievča nemalo len 12 rokov. Muži zákona začali ihneď konať.

Ako informuje Daily Mail, policajná hliadka bola privolaná do lekárskeho centra Hilcrest kvôli podozreniu o možnom znásilnení. 24-ročný muž priviedol do nemocnice tehotné dievča, ktoré malo iba 12 rokov. Juan tvrdí, že tvorili pár od októbra 2020. Mužom zákona sa priznal, že je otcom dieťaťa, ktoré čaká mladistvá. Bol zmätený, prečo sa tým vôbec zaoberajú.

"Vošli dovnútra ako každý iný pár a boli nadšení, že budú mať svoje novonarodené dieťa,“ povedal pre Fox 23 policajt z Tulsy Danny Bean. Podľa jeho slov si párik nemyslel, že by na tom bolo niečo zlé.

V Oklahome je sex schválený od 16 rokov. Mladé dievča však priviedlo vo veľmi mladom veku na svet svoju dcérku. Z nemocnice ale odišli bez otecka. Juan bol zatknutý pre obvinenie zo znásilnenia prvého stupňa. Polícia tvrdí, že to nemusí byť všetko, nakoľko môže čeliť aj ďalším obvineniam v súvislosti s tehotenstvom neplnoletej.

Muži zákona neprezradili, kedy mladistvá prišla prvýkrát do styku so zadržaným Juanom. Rovnako je otázne, prečo sa rozhodla ísť do vzťahu s mužom, ktorý je od nej dvakrát starší a prečo nikto nenahlásil jej tehotenstvo. Príspevky na sociálnych sieťach ale naznačujú, že príbuzní z Juanovej strany vedeli o ich vzťahu a nenamietali. Otecko je momentálne stále vo väzení a pred súd sa má vrátiť 26. augusta.