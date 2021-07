Proti COVID-19 zaočkujú aj bez registrácie: Nemocnica v Bánovciach spúšťa novinku

V nemocnici Agel v Bánovciach nad Bebravou začali tento týždeň s vakcináciou osôb bez potreby predchádzajúcej registrácie v systéme Národného centra zdravotníckych informácií. Informovala o tom šéfka vakcinačného centra bánovskej nemocnice Anna Zelenáková.

Možnosť zaočkovania neregistrovaných záujemcov o vakcínu bude pokračovať aj na budúci týždeň. Očkovať budú v pondelok, štvrtok a piatok v čase od 8.00 do 11.00 h a od 12.00 do 14.00 h, v utorok a stredu od 8.00 do 12.00 h.

„Záujemcovia o očkovanie môžu prísť do vakcinačného miesta, kde po vypísaní dotazníka o zdravotnom stave a informovanom súhlase budú zaočkovaní už spomínanou vakcínou Comirnaty od spoločností Pfizer/BioNTech. Pozvanie na podanie druhej dávky, ktoré býva prevažne o 28 dní, už dostanú formou SMS. Počet je limitovaný aktuálnym počtom vakcín na daný deň, momentálne ich je dostatok,“ doplnila Zelenáková.

Vo vakcinačnom centre v Bánovciach podali od 15. januára viac ako 20 000 dávok vakcíny. Z celkového počtu evidujú jedinú alergickú reakciu s nutnosťou podania liečby. Po liečbe ťažkosti ustúpili. Z ďalších komplikácií evidujú tri prípady opuchnutia lymfatických uzlín v podpazuší alebo krku, ktoré odznelo bez nutnosti liečby do pár dní.

„Bežnými vedľajšími príznakmi sú mierna bolesť ramena a únava, pričom je zaujímavé, že vedľajšie príznaky sú u staršej generácie menej zastúpené. Kolapsové stavy sa vyskytovali ojedinele najmä v čase horúčav, podobne ako v bežných ambulanciách pri odberoch krvi či aplikáciách akejkoľvek injekčnej liečby,“ uzavrela Zelenáková.