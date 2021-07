Príbeh, z ktorého mrazí: Na muža opakovane útočil medveď grizly, zachránila ho veľká náhoda

Americkej pobrežnej stráži sa zhodou náhod podarilo objaviť muža izolovaného v aljašskej divočine, na ktorého niekoľko nocí po sebe útočil rovnaký medveď grizly.

Muž však nemal možnosť si akokoľvek privolať pomoc a len so šťastím sa mu podarilo na seba upozorniť na okolo prelietajúcu helikoptéru, ktorá ho následne previezla so zraneniami do nemocnice.

Asi 60-ročný muž býval od 12. júla sám vo skromnej ​​búde určenej pre baníkov niekoľko desiatok kilometrov od mesta Nome na západe Aljašky. Jedného dňa na neho vonku zaútočil medveď grizzly a odtiahol ho k miestnej rieke. Mužovi sa podarilo uniknúť a schovať sa do búdy.

Nasledujúcich niekoľko nocí však musel pustovník čeliť útokom rovnakého medveďa, ktorý podľa záchranárov zrejme vyrval dvere od jeho skromného príbytku. Muž mal len obmedzený počet nábojov a záchranárom povedal, že niekoľko dní nespal, pretože sa stále obával príchodu divého zvieraťa.

Helikoptéra pobrežnej stráže smerovala do mesta Nome, z ktorého mala nasledujúci deň odviezť skupinu vedcov na prieskumnú misiu. Piloti sa však podľa svojich slov v jednej chvíli chceli vyhnúť skupine mrakov, a tak odbočili asi kilometer z plánovaného kurzu.

Vďaka tomu sa dostali do dostatočnej blízkosti k búde, na ktorej strechu napísal zúfalý muž nápisy SOS a "pomôžte mi" a pri zvuku blížiaceho sa stroja vyliezol zo svojho príbytku a signalizoval, že je v ťažkostiach. Posádka ho vzala do nemocnice v Nome, kde mu lekári ošetrili zranenia na tele a nohe, ktorá ho však neohrozovala na živote.

"Tak skončili týždenné muky, ktoré by mohli vydať na pokračovanie filmu Revenant Zmŕtvychvstanie," napísal denník The New York Times s odvolaním sa na snímku z roku 2015, v ktorom je hlavný hrdina napadnutý medveďom a následne sa ťažko ranený prebíja severoamerickou divočinou.

"Keby sme boli vo vedľajšom údolí, úplne by sme ho minuli," komentoval incident jeden z členov posádky helikoptéry pobrežnej stráže Jared Carbajal.