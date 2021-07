Chlapca si kvôli dlhým vlasom mýlili s dievčaťom: Nádhera, čo s nimi potom spravil

Tak malý človek a tak veľké srdce. Thomas Waller (10) z Broomfieldu si dlhé roky pestoval poriadnu hrivu. Dôvod, prečo to robil, vás chytí za srdce.

Ako informuje Mail online, chlapček chcel, nech sú jeho vlasy čo najdlhšie, aby ich mohol následne ostrihať a vyrobiť z nich parochne pre detičky s rakovinou.

Napriek prekrásnemu gestu si okolie myslelo, že je dievča a vo futbalovom klube mu hovorili Gareth Bale. „Chcel som urobiť radosť malému dieťaťu, ktoré stratilo vlasy," vysvetlil svoj motív. Informoval o tom aj riaditeľa školy a mamičku Stacy Waller (47) a otecka Stephena (49). "Nemôžeme byť viac hrdí na Thomasa," povedala Stacy.

Keď sa raz dopočul o deťoch, ktoré kvôli rakovine prišli o vlasy, rozhodol sa im pomôcť. Svoju hrivu chcel darovať niekomu, kto to naozaj potrebuje. „Vlasy si nechal narásť s hrdosťou a za dva roky ich pestovania musel neustále a zdvorilo opravovať ľudí, ktorí by si ho pomýlili s malým dievčatkom, ale to ho nikdy neodradilo od dokončenia vlastnej výzvy," uviedla mamička.

Svoj plán splnil a 29. júna sa nechal ostrihať. Jedna parochňa stojí približne 550 libier (643,30 eur). Thomasovi sa podarilo vyzbierať aj peniaze, vďaka ktorým môže byť vyrobených až sedem parochní pre každé malé dieťa v celej krajine. Malý chlapček môže byť na seba právom hrdý. "Povedal, že je to zvláštne, že už nemá svoje dlhé vlasy, ale je veľmi hrdý na to, že ich nechal tak dlho rásť a že za vyzbierané peniaze môže pomôcť toľkým deťom," uzavrela mamička.