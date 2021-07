Nina a Anton uviazli v lese bez jedla, to však ani zďaleka nebolo: Zbesilý boj o život s medveďom

S týmto rozhodne nepočítali! Ruskí manželia Anton a Nina Bogdanov prežívali v lese hotovú nočnú moru.

Ako informuje New York Post, auto manželského páru zostalo trčať v hlbokej kaluži v odľahlej časti ruskej Kamčatky. Boli takmer 30 kilometrov ďaleko do prameňa, ktorý predtým navštívili. Neskôr vystúpili z vozidla a snažili sa nájsť signál, aby si mohli zavolať. Vtom si všimli čosi hrozivé. Vybral sa za nimi medveď hnedý.

"Medveď išiel za nami a my sme si ho hneď nevšimli, bol absolútne ticho," povedala Nina pre The Sun. Ako prvý si ho všimol Anton. Medveďa sa im však podarilo vystrašiť, no neskôr sa vrátil a za manželským párikom sa rovno rozbehol.

Obaja bežali ako o život a vyliezli na strom neďaleko rieky. Anton to takmer nestihol. "Medveď takmer zabil môjho manžela. Hodila som na zviera fľašu s vodou, aby som ho rozptýlila, a Antonovi sa podarilo vyliezť na strom," uviedla Nina.

Medveď bol naďalej neodbytný. Párik po ňom hádzal v rámci sebaobrany všetko, čo mal po ruke. Šmarili po ňom aj batoh so všetkým jedlom. Nina a Anton zostali v tomto zajatí celé 2 dni. Keď sa vzdialil, ihneď zliezli dole a snažili sa preplávať rieku. Nina to skoro nezvládla, ale Anton ju zachránil. Zviera si ich opäť vyhliadlo, no strhol ho prúd vody. Neskôr ale museli Rusi vyliezť na ďalší strom a strávili tam znova dva dni.

Keď sa medveď opäť vzdialil, manželia sa mimoriadne opatrne vydali smerom k autu. Liezli po stromoch a boli v strehu. Cesta k vozidlu im mala trvať až šesť dní. Neskôr začuli zvuky ďalších áut, Nina sa v tom momente rozplakala od šťastia. Za posledný rok boli v danom regióne zaznamenané štyri útoky medveďov.