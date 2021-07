V Hongkongu zatkli 5 osôb kvôli knihám o ovečkách: Majú deti burcovať proti vláde

Polícia v Hongkongu zadržala pre poburovanie piatich ľudí, ktorí stoja za sériou detských kníh o ovciach, ktoré sa snažia vyhnať vlkov zo svojej dediny.

Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP. Päticu zatkla nová jednotka národnej bezpečnostnej polície a jej zákrok je ďalšou z akcií namierených proti prodemokratickým aktivistom v Hongkongu.

Polícia vo svojom vyhlásení k prípadu uviedla, že zadržaní - dvaja muži a tri ženy vo veku od 25 do 28 rokov - "sa sprisahali, že budú vydávať, distribuovať, vystavovať alebo kopírovať poburujúce publikácie". Údajne sa takto pokúšali podnietiť "nenávisť verejnosti - a najmä malých detí - voči hongkonskej vláde a súdnictvu a podnecovať násilie a nezákonné činy," uviedla polícia vo svojom vyhlásení.

Policajný zdroj pre agentúru AFP uviedol, že zatknutí muži a ženy boli členmi Všeobecnej únie hongkonských logopédov. Tá v posledných mesiacoch únia vydala tri ilustrované elektronické knihy, ktoré sa snažia deťom vysvetliť hongkonské prodemokratické hnutie. Priaznivci demokracie sú v nich vykresľovaní ako ovce žijúce v dedine obklopenej vlkmi.

Prvá kniha s názvom Strážcovia ovčej dediny vysvetľuje čitateľom prodemokratické protesty, ktoré sa v Hongkongu odohrali v roku 2019. Druhá kniha - Upratovači ovčej dediny - je o ovciach v dedine, ktoré vstúpili do štrajku, aby z dediny donútili odísť vlkov, čo všade za sebou nechávajú odpadky.

Úvod tejto knihy vysvetľuje, že ide o odkaz na hongkonských zdravotníkov, ktorí vlani, na začiatku pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2, vstúpili do štrajku v snahe prinútiť vládu k uzavretiu hranice s pevninskou Čínou.

Posledná kniha trilógie - Dvanásť statočných z ovčej dediny - je o skupine oviec, ktoré kvôli vlkom utekajú z dediny loďou. V tomto prípade ide o priamy odkaz na 12 Hongkončanov, ktorým sa vlani nepodaril útek rýchločlnom na Taiwan - čínska pobrežná stráž ich totiž zadržala a dala uväzniť.

Zákon o poburovaní zostal v hongkonskom právnom poriadku ešte z koloniálnej éry, ale od ukončenia britskej správy v roku 1997 až do minulého roku sa nepoužíval. Teraz ho však polícia a prokuratúra využívajú pravidelne - spolu so zákonom o národnej bezpečnosti -, a to v rámci snáh o potlačenie politických prejavov a názorov.

Za prvé porušenie tohto zákona môže súd vyrubiť dva roky väzenia. AFP uviedla, že súdy vo väčšine prípadov nevyhovejú žiadosti o prepustenie na kauciu.