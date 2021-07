Pápež zavíta na Luník IX: Očakáva sa účasť niekoľko tisíc Rómov z celého Slovenska

Pápež František sa počas septembrovej návštevy Slovenska stretne v utorok 14. septembra popoludní aj s rómskou komunitou. Privítajú ho na priestranstve pri saleziánskom komunitnom centre na sídlisku Lunik IX v Košiciach. Od roku 2008 tam medzi Rómami pôsobia Saleziáni dona Bosca.

Podľa Petra Bešenyeia, saleziánskeho delegáta pre pastoráciu Rómov, v prípade priaznivých pandemických opatrení sa očakáva účasť niekoľko tisíc Rómov z celého Slovenska. Informoval o tom hovorca saleziánov Rastislav Hamráček.

Provinciál saleziánov na Slovensku don Peter Timko poznamenal, že stretnutie pápeža s rómskou komunitou je to pre nich ďalšie radostné prekvapenie. "V prekvapeniach je súčasný pápež František naozaj majstrom. Samozrejme, nie je prekvapením to, že si pre svoje návštevy vyberá najmä najchudobnejších. Ale prekvapením pre nás saleziánov je, že prichádza práve na Luník IX., kde pôsobí naša komunita saleziánov. Jeho návšteva bude určite ľudsky aj duchovne veľkou vzpruhou," uviedol Timko.

Svätý Otec je podľa Bešenyeia ochotný prísť na miesto, kde nikto nechce ísť. "Je ťažko nájsť na Luník IX učiteľov, je ťažko nájsť kňazov, ktorí by tam boli ochotní pôsobiť, a pápež tam prichádza do tohto ťažkého prostredia. Periféria je mu veľmi blízka, prichádza na perifériu Košíc a k ľuďom, ktorí na tejto periférii žijú. Druhá výzva z tejto návštevy Svätého Otca je povzbudenie k vzájomnému prijatiu. Cítime, že niekedy je napätie medzi majoritou a minoritou, a Svätý Otec je ten, ktorý buduje mosty a možno aj nám pomôže, aby sme boli viac otvorení a vedeli si vzájomne odpustiť," uviedol Bešenyei. Zároveň si uvedomuje, že sa snažia už veľa rokov evanjelizovať Rómov a nedarí sa im to, alebo to ide veľmi pomaly.

Na sídlisku Luník IX. v Košiciach žije okolo 4300 obyvateľov. Saleziáni don Bosca tam pastoračne pôsobia medzi Rómami od júla 2008, keď prevzali aj zodpovednosť za výstavbu komunitného centra. Kostol Zmŕtvychvstalého Krista bol posvätený 30. októbra 2010. Druhá časť centra – mládežnícke stredisko, ktoré ponúka kultúru, voľnočasové aktivity, sa začalo využívať v roku 2012. Aktivity, ktoré saleziáni na Luníku IX ponúkajú, majú prispievať k ľudskej a duchovnej zrelosti miestnych Rómov.

Pápež František na septembrovej návšteve Slovenska navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.