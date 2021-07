Kolíková načrtla plány: Na poste podpredsedníčky parlamentu chce vidieť túto ženu

Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková chce, aby bola poslankyňa Jana Žitňanská (obe Za ľudí) kandidátkou na podpredsedníčku Národnej rady (NR) SR.

„Myslím si, že je to náležitá funkcia, kde by bolo dobré mať aj ženu,“ uviedla Kolíková po stredajšom rokovaní vlády. Verí, že sa s týmto stotožní aj predsedníčka strany Veronika Remišová a návrh bude prerokovaný v rámci koalície. Zároveň Kolíková nekomentovala, či by chcela zmenu na poste predsedu poslaneckého klubu Za ľudí. Doplnila, že o tomto zatiaľ v strane nerokovala.

Kolíková zdôraznila, že po tom, ako bol Michal Luciak odvolaný z funkcie štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti, ako ministerka získala medzi poslancami silnejšiu legitimitu. „Chcem spraviť kľúčové reformy, osobitne, keď sa takto hýbe naša strana je dôležité, aby som mala silnú stabilitu a legitimitu. A týmto spôsobom ju mám,“ dodala. Ministerka zopakovala, že prostriedkom k vyriešeniu sporu v strane je zvolanie veľkého snemu.

Remišová v stredu vyhlásila, že verí, že po Luciakovom návrate do Národnej rady (NR) SR Kolíkovej frakcia nepristúpi k odvolaniu Jany Žitňanskej z postu predsedníčky ich poslaneckého klubu. Remišová podotkla, že Žitňanská mala vo voľbách toľko krúžkov ako celá Kolíkovej frakcia.