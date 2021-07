Až 46 % podnikov má menej hostí ako pred koronou: Prečo je toto leto horšie ako minulé

Až 46 % podnikateľov avizuje menej hostí ako pred pandémiou nového koronavírusu.

Takmer 90 % podnikateľov malo túto jar nižšie tržby ako vlani. Existencia 52 % podnikov je v prípade ďalšieho lockdownu ohrozená. Vyplýva to z prieskumu iniciatívy Pomoc pre gastro, do ktorého sa zapojilo takmer 600 majiteľov reštaurácií, jedální a iných gastroprevádzok, realizovaného začiatkom júla.

"Vieme, že na nedostatok hostí sa nesťažujú všade, ale sú regióny a lokality, kde zákazníci chýbajú (46 %), alebo sa vracajú len pozvoľna (30 %), čo naznačil aj náš prieskum. A ukazuje sa, že toto leto bude horšie ako to minulé, lebo sa necestovalo toľko mimo Slovenska ako teraz. Dôsledkom toho domáci v podnikoch absentujú a turisti rovnako, hlavne pre obmedzenia na hraniciach, ktoré zahraničných hostí odrádzajú. Dôvodov, prečo sa ľudia do reštaurácií naplno nevrátili, je však viacero," uviedla Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro.

Gastrosektor sa podľa prieskumu pomoci od štátu nedočkal v takej miere, ako potreboval, zatvorenie podnikov sa odzrkadlilo aj na tržbách počas jari. Prieskum ukázal, že druhú vlnu pandémie koronakrízy neprežilo vyše 9 % prevádzok.

Koreny zdôraznila, že podľa aktuálnych zistení spoločnosti FinStat pre pripravovanú analýzu Gastro rok iniciatívy Pomoc pre gastro boli v roku 2020 v slovenskom gastrosektore tržby medziročne nižšie o 27 %.

"Snažíme sa byť optimistickí, ale je to náročné. Náklady na zamestnancov a suroviny taktiež dvíhajú ceny. Najviac momentálne ovplyvňuje situáciu to, že je nedostatok kvalifikovaného personálu. To je asi problém číslo jeden. Mnohí máme pocit, že už vláda neuvažuje o kompenzáciách podnikom, ktoré zatvorila. Naše problémy sa však len znovuotvorením nevyriešili," doplnila Natália Haramiová, signatárka iniciatívy Pomoc pre gastro.

Obavy z tretej vlny pandémie podľa Koreny narastajú, predstava ďalšieho lockdownu desí všetkých. "Naši signatári dlhodobo upozorňujú na chaos, ktorý celú koronakrízu sprevádza. Vláda sa z prvej vlny nepoučila a majú pocit, že sa nepoučila ani z tej druhej, že pripravenosť na jeseň je nulová. A pritom podnikatelia by najviac zo všetkého potrebovali vedieť, aký bude plán v prípade tretej vlny, aké budú jasné pravidlá fungovania. Ďalej očakávajú predstavenie plánu čerpania pomoci v prípade, že by sa takáto situácia zopakovala," dodala Koreny.

