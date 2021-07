Čaputová reaguje na návrh pustiť za pápežom len očkovaných: Čo si myslí prezidentka!

Prezidentka Zuzana Čaputová považuje argumenty ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) a predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislava Zvolenského k návšteve pápeža Františka za logické.

Pre TASR to uviedol riaditeľ komunikačného odboru Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej. "Je to spôsob, akým sa aj v zhoršenej pandemickej situácii bude môcť na bohoslužbách s pápežom zúčastniť čo najväčší počet ľudí. Nie je to populárne, ale je to jediné rozumné riešenie, ktoré môže dať ľuďom istotu stretnutia s pápežom Františkom počas jeho cesty na Slovensko," myslí si hlava štátu.

O tom, že na programe počas septembrovej návštevy pápeža Františka a stretnutí so Svätým Otcom sa budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní, informoval v utorok minister zdravotníctva SR Lengvarský. So Zvolenským sa dohodli, že pôjde o účasť vysoko nad rámec platných opatrení.

Pápež prijal pozvanie, ktoré mu adresovali všetci biskupi v mene celej katolíckej cirkvi na Slovensku, prezidentka SR Zuzana Čaputová i slovenská vláda. Od poslednej pápežskej návštevy na Slovensku ubehlo 18 rokov. Vtedajší spoločenskí lídri vítali pápeža Jána Pavla II. Pápež František by mal navštíviť Slovensko 12. až 15. septembra.