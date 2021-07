Šokovaný šéf divadla L+S o smrti Lasicu († 81) rovno na javisku: Čo predchádzalo tragédii!

Bratislavské Štúdio L+S vystavilo pri vstupe do divadla spomienkovú fotografiu Milana Lasicu z predstavenia Garderobier.

Priaznivci a fanúšikovia zosnulého herca, satirika a glosátora pri nej zanechávajú sviečky a kvety. Výkonný riaditeľ divadla Pavol Danišovič potvrdil, že k dispozícii budú mať aj kondolenčnú knihu.

"Definitívne sa s nami rozlúčil v nedeľu 18. júla priamo na javisku. A pretože to bol veľký divadelník a profesionál počkal si až na tretiu klaňačku. Takto odchádzajú len tí najväčší, len keby to nás ostatných tak strašne nebolelo," potvrdilo úmrtie svojho milovaného Milana Lasicu jeho domovské divadlo na sociálnej sieti.

"Po deväť a pol mesiaci sme začali hrať, v piatok s predstavením, kde hral pán Lasica a pán Huba, úžasne hrali, veľký úspech. V nedeľu koncert s Bratislava Hot Serenaders, kde pán Lasica bol zábavný, spieval, vtipkoval, a pri tretej klaňačke sa s nami definitívne rozlúčil. To je šok, ktorý sa nedá len tak spracovať," priblížil pre TASR dianie v Štúdiu L+S Danišovič.

"Ale odišiel na javisku, čo je asi snom všetkých veľkých hercov, navyše, to celé odohral a počkal si až na klaňačku," podčiarkol s tým, že na Lasicovi si nikto nevšimol únavu či nevoľnosť. "Ani len v náznaku, bola s ním zábava, veľmi sa tešil, že opäť môže ísť na javisko."

Pri otázke, či si vie predstaviť, že by niekto Lasicu nahradil, Danišovič reagoval slovami, že s týmto výrokom celý život nesúhlasí. "To, že každý je nahraditeľný, si len tak hovoríme, aby sme bolesť lepšie strávili. Nikto nie je nahraditeľný, každý je originál. A čím je väčší originál, o to viac nie je nahraditeľný. Pán Lasica nie je nahraditeľný, on aj s pánom Satinským boli originály, ktoré sa tu zjavili, urobili nádherný kus práce a potom odišli," konštatoval skladateľ, hudobník, publicista a manažér, ktorý sa s Lasicom, svojím "idolom z detstva", začal viac stretávať od roku 1991. "Tak, ako som si ho vysníval, taký aj bol," priznal so smútkom v hlase Danišovič.

Prezradil aj to, čo mal na zosnulom humoristov, dramatikovi, prozaikovi, textárovi, hercovi, režisérovi a spevákovi najradšej. "Odstup, ktorý sa prejavoval mlčaním, nadhľad. On veľmi vážil slová, bol rozvážny. Medzi nami je takmer rozdiel generácie, aj keď som teraz v dôchodkovom veku, som ešte stále občas prchký, skočil by som po hlave niekam, a stačilo, aby sa na mňa pozrel, a vedel som, hop, chlapče, spomaľ. Obdivoval som jeho mlčanlivú rozvahu," zaspomínal si výkonný riaditeľ domovského divadla M. Lasicu, v ktorom sa zatiaľ o poslednej rozlúčke s hercom nehovorilo: "Je to veľmi čerstvé, samozrejme, divadlo je k dispozícii, ale definitívne rozhodnutie, kedy a ako bude prebiehať, dá rodina."