Od pondelka platia nové podmienky vstupu do Česka: Registrácia, karanténa aj test!

Príjazdový formulár musia od pondelka vypĺňať všetci prichádzajúci do Českej republiky.

Povinnosť sa tak vzťahuje aj pri vstupe zo Slovenskej republiky, ktorú Česko zaraďuje medzi zelené krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webovej stránke.

Pred vstupom do Českej republiky alebo najneskôr do piatich dní po vstupe musia cestovatelia zo zelených krajín predložiť tiež negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. V prípade antigénového testu nesmie byť starší ako 48 hodín a PCR testu nie starší ako 72 hodín. Do doby výsledkov testov nie je nutná samoizolácia.

Test nepotrebujú zaočkované osoby, ak od očkovania poslednou dávkou vakcíny uplynulo 14 dní. Nemali by tiež javiť žiadne príznaky ochorenia COVID-19. Potrebný je doklad o očkovaní.

Výnimku z testu majú aj ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, nemajú klinické príznaky, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho PCR testu uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní. Preukázať sa treba príslušným certifikátom.

Test ani vyplnený formulár nepotrebujú deti mladšie ako šesť rokov, pracovníci medzinárodnej dopravy, cezhraniční pracovníci, žiaci alebo študenti, ktorí s cieľom výkonu práce alebo vzdelávania pravidelne aspoň raz do týždňa prekračujú hranicu. Výnimka platí aj v prípade ciest do alebo zo susedných krajín, pokiaľ doba pobytu nepresiahne 24 hodín, a pre pozemný tranzit nepresahujúci 12 hodín.