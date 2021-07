Politici spomínajú na Lasicu († 81): Droba mu ešte pred mesiacom odovzdával cenu

Milanovi Lasicovi treba poďakovať za všetko to jedinečné a novátorské, čo do slovenskej kultúry priniesol.

Ako si spomínate na legendu Milana Lasicu? Pošlite nám vašu spoločnú fotografiu a opíšte zážitok zo stretnutia na mail tip@novycas.sk alebo whatsapp 0918 620 001!

Na sociálnej sieti to skonštatoval podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá a operný spevák Dušan Jarjabek (Smer-SD).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Divadlo na Korze a jeho predstavenia boli fenoménom nového humoru a vlastne nového žánru, ktorý sme tu dovtedy nemali. Divadelní vedci o tom ešte budú písať mnohé roky. Pre nás, čo sme do toho divadla chodili a poznali jeho predstavenia, to boli chvíle, keď sme odtiaľ odchádzali nabití novou energiou, dovtedy nepoznanou. A na to sa nezabúda. Aj pre toto sa treba dnes v tichosti a s úctou zamyslieť a poďakovať sa pánovi Lasicovi za všetko to, keď aj my, diváci, sme mali pocit, že svet je oveľa krajší, ako sa nám vtedy zdal," uviedol Jarjabek.

Úprimnú sústrasť rodine a blízkym Milana Lasicu vyjadrila aj exministerka kultúry a súčasná poslankyňa parlamentu Ľubica Laššáková (nezaradená). "Slovenskú kultúru opustila jedna z jej najvýraznejších osobností. Milan Lasica spolu s Júliusom Satinským boli priekopníkmi slovenského moderného humoru. Filmy, inscenácie, divadelné a hudobné predstavenia patria ku klenotom slovenskej kultúry," doplnila na sociálnej sieti.

Podpredseda výboru pre kultúru a médiá Miroslav Kollár (nezaradený) si spomína na Milana Lasicu ako na jedného z obľúbených autorov z jeho redaktorských a editorských čias v 90. rokoch. "Sú prázdne miesta, ktoré už nikdy nezaplníš. Také definitívne zostane po Milanovi Lasicovi aj Julovi Satinskom. Už sa asi nenájdu takíto dvaja, ktorých tak milujeme, napriek tomu, že nám celý život hovorili veci, ktoré by sme o sebe najradšej nevedeli. Bolo mi cťou, páni," doplnil na sociálnej sieti Kollár.

"Odišiel človek, ktorý dával slovenskej kultúre jedinečnú príchuť desiatky rokov," napísal na sociálnej sieti člen kultúrneho výboru Roman Foltin (SaS). "Keď sme koncom júna oceňovali najvýznamnejšie osobnosti Bratislavského kraja - a Milan Lasica bol medzi nimi - nenapadlo by mi, že ani nie mesiac na to budem písať tieto riadky," pripomenul na sociálnej sieti predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba s tým, že celú Lasicovu tvorbu spájal jeden fenomén – inteligentný humor. "Taký neopakovateľný a nenahraditeľný," doplnil.

Lasicovu osobnosť vyzdvihla aj europoslankyňa Miriam Lexmann. "Jeho nezabudnuteľný humor a intelekt ostanú navždy jedinečnou súčasťou nášho národného dedičstva. Vždy pozývajú zatiahnuť na hlbinu. Ďakujeme, maestro! Odpočívajte v pokoji," napísala na sociálnej sieti. Úprimnú sústrasť vyjadrili aj europoslanci Peter Pollák, Vladimír Bilčík či Michal Šimečka. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová uviedla, že Lasicova tvorba, posolstvá a humor tu ostávajú. "Nech žijú s nami ďalej," napísala na sociálnej sieti. Humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák Milan Lasica zomrel v nedeľu (18. 7.) vo veku 81 rokov.