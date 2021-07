Investičné a zberateľské mince dokážu svoju cenu zvýšiť až na 16-násobok!

Mince, ktorým narastie hodnota v priebehu pár rokov až na šestnásťnásobok, sa už dajú kúpiť aj na Slovensku.

Príkladov je hneď niekoľko, dnes uveďme aspoň dva. Ak by ste si v roku 2017, teda v podstate nedávno, kúpili uncovú striebornú mincu Český lev, z limitovanej série 500 kusov, zaplatili by ste jej pri kúpe 945 českých korún, teda približne 37 €. Aktuálna cena tejto investičnej mince dnes je na aukciách 15 200 českých korún, teda približne 608 €! Každé jedno euro investované do kúpy tejto investičnej mince sa zhodnotilo 16-násobne! To bola jej cena 17. júla o 18-tej hodine a 13 minúte. Nie je vylúčené, že kým vyšiel tento článok, jej hodnota ešte stúpla. Znie to až neuveriteľne, ale taká je realita prezieravého investovania do drahých kovov, investičných a zberateľských mincí zvlášť.

Neexistuje žiadny bankový produkt, špekulácia s akciami alebo na burze, ktorá by poskytovala na jednej strane takéto zhodnotenie a na druhej strane by predstavovala istotu, že hodnota mince a drahého kovu, z ktorého je vyrobená, sa nikdy nestratí. Mnoho akcií sa môže stať z večera do rána bezcennými papiermi, peniaze v banke môžu rýchlo stratiť z dôvodu inflácie na hodnote, ale drahé kovy a investičné či zberateľské mince sa takémuto pádu dokážu bezpečne vyhnúť.

Spomenutá investičná minca z limitovanej série vznikla v Českej mincovni, teda u renomovaného a rešpektovaného výrobcu mincí, medailí, ale aj šperkov. Česká mincovna je súčasne miestom, kde sa razia všetky mince pre Českú republiku. Stará sa o obeživo podľa zadania Českej národnej banky. To sú dôležité fakty pre to, aby mal človek záruku, že investičnú mincu alebo zlato či striebro kupuje od výrobcu, ktorý je medzinárodnou garanciou.

Česká mincovna má od minulého roka svoje zastúpenie aj na Slovensku. A hneď od začiatku podporuje vznik mimoriadnych emisií aj so slovenskou tematikou. Takým sa stala strieborná a zlatá investičná minca Orol, ktorá nesie okrem symbolu slovenského orla aj čičmianske vzory a už krátko po uvedení jej emisií na trh sa začala rýchlo zhodnocovať.

Krásna kombinácia dvoch investičných mincí – Českého leva a Slovenského orla, ktorá vyšla len tohto roku, sa pri uvedení na trh predávala za 2 999 českých korún, teda cca 120 €. Už po necelých štyroch mesiacoch jej hodnota rýchlo stúpla na 3 400 českých korún, približne 136 €. Za necelé štyri mesiace stúpla jej hodnota o 14%. Dnes nie je vylúčené, že táto dvojica investičných mincí bude nasledovať príklad svojej „staršej sestry“ – jednouncovej mince Český lev, o ktorej bola reč vyššie, a o pár rokov dosiahne tiež závratný šestnásťnásobok svojej pôvodnej ceny.

Keby sme to mali povedať čo najjednoduchšie – ten, kto investoval do týchto investičných mincí v čase predaja povedzme 1 000 €, má v nich dnes uložených 16 000 €! Bez zbytočnej nervozity, že o svoje peniaze príde, a povedzme si to otvorene, áno, aj bez práce…

Takéto a podobné produkty sa už dajú zohnať aj na Slovensku. Česká mincovna otvorila svoju reprezentatívnu predajňu v Bratislave na Suchom mýte 1. Tam si každý môže pozrieť unikátne zlaté a strieborné mince, medaily, ale aj šperky. Chuťovkou sú zlaté a strieborné investičné tehličky. V predajni, ktorá je skôr výstavnou sieňou, sa môžete len tak porozprávať o investovaní do drahých kovov, netreba hneď kupovať. Investície si vyžadujú rozvahu a niekedy aj čas, doprajte si ho.

Ak je to do predajne ďaleko, alebo sa to niekomu nehodí, Česká mincovna má v prevádzke plne funkčný web, na ktorom sa môžete dozvedieť viac o ich unikátnych investičných minciach a ak sa rozhodnete, môžete si ich hneď aj objednať. Podobne ako tisíce slovenských drobných aj väčších investorov, ktorí si niekedy už za pár Euro mesačne začali budovať svoj vlastný zlatý a strieborný poklad. Lebo jeho cena rastie.

