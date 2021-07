Slovensko je zelené, stále však platia opatrenia: Kde treba nosiť rúško?

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripomína, že hoci sa všetky okresy nachádzajú v zelenej farbe, teda v tzv. stupni monitoringu, stále platia preventívne opatrenia.

Ako TASR informovala hovorkyňa úradu Daša Račková, ich dodržiavaním každý pomáha znižovať riziko šírenia nového koronavírusu a jeho infekčnejších variantov.

Stále platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest vo všetkých interiéroch verejných budov, verejnej hromadnej doprave, taxislužbách a podobne. "Okrem respirátorov je možné použiť rúško, šatku či šál. Rúška či respirátory je potrebné nosiť na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri," povedala.

Výnimku z prekrytia dýchacích ciest v interiéroch a na hromadných podujatiach majú deti do šesť rokov veku, deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, osoby pri výkone športu, osoby nevesty a ženícha pri sobáši, výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, zamestnanec, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám, na čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, návštevníci prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness, čo sa týka interiérov aj exteriérov.

Rovnako výnimka platí aj na čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.