Zúfalí rodičia riešia, ako dopraviť deti z jazykového tábora: Dcéry uviazli pre COVID-19 na Malte!

Obrovský strach o deti! Keď rodičia z Bratislavy posielali svoje dcéry na jazykový pobyt na Maltu, ani v zlom sne nečakali, že budú musieť riešiť množstvo komplikácií.

Pred odletom sa ich spolubývajúca dala otestovať na COVID-19 s pozitívnym výsledkom. Vtedy začalo peklo. Podľa mamy Barbary museli do karantény, kde sa jedna dcéra nakazila salmonelózou a druhá, mladšia, musela ostať sama v izolácii. Rodičia nevedia, ako ich dostať domov.

Rodičia poslali počas pandémie dcéry na trojtýždňový jazykový pobyt na Maltu s tým, že by všetko mohlo prebehnúť bez problémov. Opak bol pravdou. Pre TV Markíza povedala mama oboch dievčat, že problémy začali približne pred týždňom. „Nejaké dievča malo odletieť domov, a dalo si spraviť testy na COVID-19. Vyšlo pozitívne. Bolo v objekte s dcérami, takže ich zavreli do karantény na 14 dní,“ povedala pre televíziu mama s tým, že namiesto toho, aby dcéram spravili testy, hneď ich poslali do izolácie, kde si mohli otvoriť len okno a jedlo dostávali pred dvere. Vydesené dievčatá hneď volali domov, no na diaľku boli bezmocní. Obom sa napokon priťažilo. „Doktora volali, ale prišiel až na tretí či štvrtý deň, čo boli deti v horúčkach,“ povedala mama a dodala, že sa u nich postupne začali prejavovať príznaky koronavírusovej infekcie. Potom sa však situácia ešte skomplikovala. Staršej dcére začalo byť zle od žalúdka. Napokon po ňu musela prísť sanitka a skončila v nemocnici, kde jej zistili salmonelu a následné testy potvrdili aj COVID-19. „Zjedla surové mäso, lebo stratila čuch,“ povedal pre TV JOJ otec dievčaťa. Mladšia dcéra Laura (14) tak zostala v kampuse osamote. „Mám sa veľmi zle, bojím sa o svoju sestru,“ vzlykajúc povedala pre televíziu.