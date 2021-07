Školáci sa v tábore menia na lekárov: Koho chceme liečiť, keď vyrastieme

Budúci medicínski špecialisti začínajú s praxou už ako školáci! Košickí žiaci základných škôl si v rámci Univerzity bez hraníc vyskúšali, aké to je, stať sa doktormi či inými odbroníkmi.

Päťdňový letný tábor pre 48 detí organizovaný Lekárskou fakultou Univerzity Pavla J. Šafárika (UPJŠ) v Košiciach zasvätil zvedavcov aj do tajov mikrobiológie, chémie či ošetrovateľstva. Mnohí už teraz snívajú, ako sa z nich raz stanú lekárky či farmaceuti.

Ako priblížila Jaroslava Oravcová, hovorkyňa Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, nadšených školákov v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura čakalo šesť zaujímavých aktivít. „Na Ústave ošetrovateľstva sa oboznámili s hrdinami v akcii, teda s jednotlivými zdravotníckymi profesiami, ktoré sa v čase pandémie COVID-19 podieľali na starostlivosti o pacientov v nemocniciach a sociálnych zariadeniach, či domácom prostredí,“ uviedla.

Špecialisti deťom odhalili aj tajuplný svet mikróbov. „Pozorovali pomocou mikroskopu baktérie, naučili sa mikroorganizmy očkovať na živnú pôdu v Petriho misách a zistili, aké škodlivé, ale aj užitočné môžu byť mikróby okolo nás,“ doplnila. Krásu, ale i náročnosť medicínskeho povolania školáci poznávali aj na Ústave lekárskej a klinickej biochémie, Ústave experimentálnej medicíny pri aktivite či na stomatologickej klinike.

Toto by nás bavilo najviac

Zaujíma ma praktická medicína

Alexandra Jacková (11), Prešov

- Tieto pokusy s chemikáliami ma veľmi bavia, je zaujímavé, ako rôzne látky navzájom reagujú a zlúčeniny svojím vplyvom postupne menia farbu. Bolo fantastické, ako sme pozorovali mikroorganizmy pod mikroskopom. Túžim byť praktickou lekárkou.



Chcem vynájsť lieky

Olívia Sušková (12), Košice

- Raz by som chcela vyrábať a vynájsť rôzne nové lieky. Veľmi ma baví chémia aj biológia. Dnes som si však vyskúšala, ako sa správne obliecť do ochranného odevu proti koronavírusu. Vyzerá to jednoducho, ale realita je úplne iná. Kým som sa riadne obliekla, trvalo mi to viac ako 5 minút.



Túžim byť biológom

Šimon Vyrostek (13), Košice

- Odmalička ma zaujíma biológia, skúmanie vzoriek, stále si pozerám a študujem rôzne medicínske encyklopédie. Baví ma pozorovať svet baktérií, mikroorganizmov, mikrobiológie, ale aj svet veterinárstva a zvierat.