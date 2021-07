Vodiči musia v nedeľu poobede rátať s kolónami na diaľnici D4 na hraničnom priechode Jarovce – Kittsee.

Na svojom webe o tom informuje Stella Centrum.

Podľa webu sa cestujúci v smere do Rakúska zdržia do desať minút. Rovnako treba s takýmto meškaním počítať v Pezinku, na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy. Zdržanie hlásia aj v hlavnom meste pred koncom Šancovej ulice na úrovni hlavnej vlakovej stanice. Dôvodom je dopravná nehoda.