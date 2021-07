Intenzívne zrážky v Nemecku a Rakúsku budú mať dopad na stav Dunaja: Bratislavu zasiahne povodňová vlna

V Nemecku aj Rakúsku sa vyskytli intenzívne zrážky. Tie však budú mať dopad aj na Bratislavu a samotnú rieku Dunaj.

Ako informuje iMeteo, intenzívne zrážky z Nemecka a Rakúska vplývajú na stav Dunaja, ktorý už začal stúpať. Podľa portálu dosiahne stupne povodňovej aktivity.

"Tragické výdatné zrážky v Rakúsku a v Nemecku majú svoj dopad. Uprostred leta sa oblasťou strednej Európy šíri povodňová vlna, ktorá putuje ďalšími štátmi strednej Európy. Z malých a stredných tokov sa do povodí väčších riek vlievajú rozvodnené toky a to má už dopad aj na hladinu väčších tokov. V nasledujúcich hodinách zaznamenáme prudké vzostupy hladín aj na Slovensku," vysvetľuje iMeteo.

V hornom Rakúsku sa malé rieky vlievajú do Dunaja, ktorý začal už počas predchádzajúceho dňa výraznejšie rásť. Táto povodňová vlna momentálne smeruje k Slovensku. "Ešte o polnoci mala hladina Dunaja v Bratislave bežnú výšku okolo 405 cm, no v nedeľu dopoludnia už hladina stúpla o takmer meter a blíži sa k hranici 5 metrov. Vzostup Dunaja bude pokračovať aj v nasledujúcich hodinách. Už vo večerných hodinách by mal Dunaj v Bratislave prekonať úroveň 1. povodňového stupňa, čo je hranica 650 cm," vysvetľujú meteorológovia.

Podľa predpovede bude Dunaj rásť aj počas noci a neskôr by mal dosiahnuť až 2. povodňového stupňa na hranici 750 cm.