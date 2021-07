Chlapík pracoval z home officu, rodinnú pohodičku rozhodne nezažíval: Ostré výčitky manželky

Situácia, na ktorú nebol každý pripravený. A taktiež nie každý mal pre ňu pochopenie. V príbehu tohto otecka sa môže nájsť nejeden človek.

Ako informuje Mirror, otecko a manžel začal pracovať z domáceho prostredia kvôli pandémii koronavírusu. Jeho manželka však mala od toho iné očakávania.

Myslela si, že bude mať viac času starať sa o domácnosť. Nuž, prerátala sa. Tá sa vzdala svojej práce, aby sa plne mohla venovať ich synovi. Otec sa medzitým snažil slušne zarábať, aby uživil rodinu. Pracuje 14 hodín denne a 6-krát do týždňa.

Ženích pokazil najdôležitejšiu chvíľu: To, čo spravil by väčšina neviest nepredýchala, ľudia jej radia rozvod

Napriek tomu, že začali spolu tráviť viac času, od rodinnej pohodičky to malo ďaleko. „Viackrát som s ňou diskutoval o tom, že aj keď som teraz doma, nemôžem cez deň sledovať nášho syna, ani vysvetľovať, prečo sa do večera nemôžem dostať k riadu,“ povedal.

Veľký problém vypukol, keď ich mali navštíviť blízki kamaráti. Tí však nakoniec prišli o deň skôr a žena mala vymyslený program. Preto chcela, aby ich dieťa na chvíľu postrážil aj otecko. „Zase som jej povedal, že nemôžem, mám prácu. Hnevá sa na mňa, hovorí, že každý deň sleduje nášho syna, zatiaľ čo ja len„ sedím v mojej kancelárii od východu do západu slnka “a ako by som mal byť schopný sledovať nášho syna, aby mohla mať deň voľna,“ povedal. “Rád by som strávil deň so svojím synom, len si nemôžem vziať čas na tak krátku dobu,” dodal.

Žena vysúdila od exmanžela 6400 eur za domáce práce: Revolúcia v rozvodoch?!

Neskôr sa snažil nájsť riešenie tohto problému na Reddite. A tam sa na neho spustila aj vlna kritiky. Jeden používateľ mu vytkol, ako celú výchovu syna hádže na svoj manželku, pričom to je stále aj jeho dieťa.

Ďalší mu otvorene povedal, že takéto pracovné tempo neudrží po kope žiadnu rodinu. „Zdá sa, že vaša práca a peniaze sú dôležitejšie ako vaša rodina. Vaša žena si zaslúži čas pre seba a pomoc v domácnosti, výchova dieťaťa (do veľkej miery sama) je tiež náročná práca,” uzavrela neznáma osoba.