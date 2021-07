Žena bola v radostnom očakávaní: Verdikt lekárov ju položil na kolená!

Budúca mamička bola v radostnom očakávaní, keď jej doktori oznámili príšernú správu. Mala rakovinu prsníka a nedávali jej veľkú nádej.

Ako informuje Wales online, bývalej policajtke Heidi Loughlin (38) diagnostikovali ešte v roku 2015 nezvyčajný karcinóm prsníka v štvrtom stupni. Odborníci jej situáciu nevnímali ružovo a otvorene jej povedali, aby sa pripravila na to najhoršie. Dokonca jej oznámili, že o rekonštrukčnej operácii prsníka môže iba snívať. Tvrdili, že k tomu nikdy nedôjde. Bola vtedy v treťom mesiaci tehotenstva. Lekári jej odporúčali umelé prerušenie tehotenstva, ale nedala si povedať. Dieťatko Ally Louise Smith sa jej ale narodilo 12 týždňov pred plánovaným termínom a zomrelo 8 dní po pôrode po vzniku infekcie.

Statočná žena ale úspešne prekonala všetky hrozivé verdikty doktorov. A aby toho nebolo málo, 13. júla ju úspešne zoperovali. Podstúpila zákrok DIEP (hlboký epigastrický perforátor) - ide o transplantáciu tuku, tkaniva a kože z brucha, vďaka čomu sa vytvoria prsia. Heidi informuje o svojom boji aj na sociálnej sieti, na ktorej už má 10 000 sledovateľov. Keď už bolo po všetkom, napísala, že ešte nikdy sa necítila viac nažive.

"Stručne povedané, nečakala som, že budem žiť dosť dlho na to, aby som mohla podstúpiť rekonštrukciu. Mastektómia, ktorú máte pri zápalovom karcinóme prsníka, sa líši od tých konvenčnejších druhov rakoviny, o ktorých vieme. Musela som si nechať odstrániť celú kožu, tkanivo a bradavky, takže tam nie je miesto pre implantát,“ vysvetlila. Avšak už približne v polovici júla 2021 sa dočkala okamihu, na ktorý tak dlho čakala! „Hotovo! Dnes je deň, o ktorom mi povedali, že nikdy nepríde,” oznámila po operácii.

Heidi, ktorá je v súčasnosti mamičkou dvoch synov, podstúpila v roku 2016 mastektómiu a po podaní lieku Kadcyla nádory úplne zmizli v roku 2019. Lekári ju ale upozornili, že by sa mohli vrátiť. Z toho dôvodu má chemoterapiu každé tri týždne. Na vytúžený zákrok čakala 5 rokov a nič neľutuje. „Po operácii sa cítim skutočne úžasne,” povedala. „Je to jeden krok k tomu, aby sa rakovina ešte zmenšila,” dodala.

Heidi okrem toho založila počas svojho najhoršieho obdobia blog, na ktorom uverejňovala všetky svoje skúsenosti. Mnohí ľudia sú jej za to vďační. „Je smutné, že moja dcéra zomrela, keď mala osem dní, takže môj blog sa za tie roky zmenil na veľa vecí, ale hlavne je to miesto, kde sa ľudia môžu inšpirovať, že bez ohľadu na to, s akou nepriaznivosťou sa stretneme, môžeme ju prekonať alebo sa s ňou naučiť žiť v našich životoch,” vysvetlila.

Napriek tomu, aké prognózy jej dávali doktori, stále sa držala svojho a robila si aj plány do budúcna. “Pusti veci, ktoré nemôžeš ovládať, a prevezmi kontrolu nad tým, čo dokážeš. To je moja mantra a toho sa držím,” uzavrela.