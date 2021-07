Šialený prípad z košickej nemocnice: Pacienta s covidom pohrýzol potkan! Zvláštna reakcia ministerstva

Desivá scéna! Pacienta, ktorý ležal na covidovom oddelení Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice (UNLP), napadol potkan.

Incident, ktorý sa odohral ešte v júni, sa podľa hovorkyne stal priamo v izbe, kde bol pacient hospitalizovaný!

Podľa RTVS, ktorá má k dispozícii aj zábery z izby, potkan zablúdil na kliniku infektológie a cestovnej medicíny a vošiel k pacientovi priamo do izby. Následne ho pohrýzol, no pacient vraj nemal následky po uhryznutí. Potvrdila to aj hovorkyňa nemocnice. „Zamestnanci kliniky infektológie a cestovnej medicíny zaznamenali v júni hlodavca v izbe pacienta, ktorý ho aj pohrýzol. Hlodavca sa personálu podarilo zlikvidovať. Celá klinika, ako aj jej okolie, boli opätovne a precízne deratizované,“ podotkla Monika Krišková. Podľa nej ide o starší objekt na Rastislavovej ulici, preto sa deratizovali i možné prístupové miesta, kadiaľ mohol potkan dovnútra preniknúť. Pohryzeného pacienta po vyliečení z koronavírusovej infekcie prepustili do domáceho ošetrenia. Vec navyše vrhá zlé svetlo na slovenské nemocnice, ktoré dlhodobo čelia kritike za zlé podmienky pre pacientov, a po plesniach na stropoch, zanedbaných sociálnych zariadeniach či dezolátnom stave schodísk v niektorých zariadeniach ide o incident, ktorý zhorší renomé rezortu v očiach verejnosti. Nový Čas kontaktoval ministerstvo zdravotníctva, aby sa k útoku hlodavca vyjadrilo, no odpoveďou bolo, aby sme sa obrátili priamo na UNLP.