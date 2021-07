Chce sa vyhnúť fiasku? Heger odmieta Matovičov plán: Tomuto dal stopku!

Ďalšia roztržka medzi silnými mužmi v OĽaNO? Premiér Eduard Heger (45) tento týždeň prekvapivo oznámil, že neplánuje začať vydávať vládne noviny, ktoré sa mali zadarmo distribuovať do všetkých schránok na Slovensku.

Išlo o jeden z vlajkových sľubov predchádzajúceho predsedu vlády Igora Matoviča (48), ktorý si to presadil do programového vyhlásenia vlády napriek odporu časti koaličných partnerov. Čo sa stalo?

„Vláda SR zabezpečí pravidelné informovanie občanov SR prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev,“ píše sa v aktuálnom programe vlády, ktorý odsúhlasili štyri vládne strany. Matovič sľuboval, že pôjde o dva milióny kusov a vychádzať budú mesačne na 32 stranách. Výdavky na ne mali dosiahnuť milióny eur, čo kompetentní považovali za opodstatnené náklady pri informovaní ľudí o tom, ako ministerstvá míňajú verejné peniaze. Peniaze na ich vydávanie mal poskytovať práve Úrad vlády. Jeho terajší šéf Eduard Heger však tento nápad náhle zatrhol. „Na vypočúvaní premiéra Hegera a ministerky Kolíkovej europoslancami som sa opýtal, aké sú ďalšie plány s vládnymi novinami. Premiér Heger nás uistil, že projekt vládnych novín nepodporuje,“ oznámil europoslanec Vladimír Bilčík po tom, čo sa s premiérom stretli. Z Úradu vlády to nepriamo potvrdili. „Vládne noviny aktuálne nie sú témou diskusie. Ak sa to zmení, budeme vás určite informovať,“ povedala hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.