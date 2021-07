Česko sa popasuje s búrkami: Meteorológovia bijú na poplach! Môžu byť silnejšie, než predpokladali

Búrky, ktoré v sobotu a v noci na nedeľu zasiahnu Česko, môžu byť silnejšie, než meteorológovia pôvodne predpokladali.

Veľmi silné búrky hrozia hlavne v pohraničných okresoch, kde môže v prívalových dažďoch spadnúť až 60 litrov vody na meter štvorcový. Na hornom toku Lužickej Nisy preto hrozí dosiahnutie najvyššieho povodňového stupňa. Menej výrazný vzostup hladín možno ale očakávať vo väčšine Česka, a to až do nedeľného poludnia. Vyplýva to z aktualizovanej výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Výstraha pred veľmi silnými búrkami platí od dnešného dopoludnia do nedeľného rána v prihraničných okresoch Juhočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraja. "Lokálne sa očakáva prívalový dážď s možným intenzívnym odtokom vody zo svahov, rýchlym rozvodněním malých tokov a suchých korýt," uvádzajú meteorológovia. Nebezpečenstvo podľa nich budú predstavovať tiež krúpy a blesky spolu so silným vetrom, ktorý môže lámať konáre a vyvracať stromy. Možno preto očakávať problémy v doprave a energetike.

Smrtiace záplavy: Ako mohlo dôjsť k takej katastrofe? Odborníci vysvetľujú

Búrky s o niečo nižšou intenzitou ale do nedeľného rána hrozia aj vo zvyšku Českej republiky. V prívalových dažďoch môže miestami spadnúť okolo 40 litrov vody na meter štvorcový. Nárazový vietor môže lámať konáre a škody môžu napáchať aj blesky a krúpy.

Dôsledkom búrok bude vzostup hladín potokov a riek. Povodie Lužickej Nisy a Smědej sú z predchádzajúcich búrok už teraz nasýtené a na prípadné zrážky budú reagovať veľmi intenzívne, varujú meteorológovia. Na hornom toku Lužickej Nisy nevylučujú dosiahnutie tretieho, najvyššieho povodňového stupňa.

Na prvý, teda najnižší stupeň môžu do nedeľného poludnia vystúpať aj ďalšie rieky a potoky na väčšine územia Českej republiky. Varovanie pred vzostupom hladín neplatí len pre väčšinu Karlovarského a Juhomoravského kraja, ďalej pre južnú polovicu krajov Olomouckého a Zlínskeho a tiež pre Svitavsko a Poličsko.