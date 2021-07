Výročie svadby sa zmenilo na horor: Stačilo pár hodín a rodina prišla úplne o všetko, ten pohľad ich šokoval

Elly a Mark Goodman-Walshovci boli na dovolenke so svojím synom Rubenom, keď im telefonovali susedia, že ich dom horí.

Ako píše Daily Mirror, rodina z Harpendenu bola v neďalekom Wobourne, keď im volali susedia, ktorí videli ich dom v plameňoch. Kvôli požiaru prišli o všetok majetok a musia začať od nuly. Elly, ktorá má 35 rokov, je momentálne tehotná a jej druhé dieťa sa má narodiť v septembri.

Na uhasení požiaru pracovalo deväť hasičských áut. Jeden z hasičov varoval Elly pred škodami, ktoré uvidí, keď do domu vstúpi. Tá povedala, že si nedokázala ani len predstaviť, aké zlé to môže byť. V momente, keď vstúpila do domu, bolo to podľa jej slov ohromujúce a šokujúce.

Spoločne s jej 30-ročným manželom Markom sa presťahovali do tejto oblasti len v decembri minulého roka, a to len pár mesiacov po narodení ich prvého dieťaťa. Dom bol starší, a tak strávili mesiace jeho rekonštrukciou a úpravami. Požiar vypukol v čase, keď ešte prebiehali malé stavebné práce.

Dvojica, ktorá oslavovala svoje druhé výročie svadby, sa prebudila a v telefóne si našla sériu zmeškaných hovorov. Elly povedala, že ich 16-mesačný syn Ruben ich zobudil skoro ráno ako obvykle. Okolo siedmej si skontrolovala svoj telefón, ktorý mala nastavený na tichom režime a uvidela sedem zmeškaných hovorov od svojho suseda. Jej manžel si v telefóne našiel to isté. Ten povedal, že ich dom horí. Elly dodala, že požiadala starých rodičov, aby sa im postarali o syna.