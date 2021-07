Vedci prehovorili: Kedy sa začne koniec civilizácie? Hrozivá predpoveď

Aké sú vyhliadky pre spoločnosť do budúcnosti? Slová, ktoré neveštia nič dobré.

Ako informuje Lad Bible, odborníci sa obávali rýchleho priemyselného rastu a globalizácie už v minulosti. V roku 1972 predpovedali vedci z MIT v publikácii The Limits to growth; a report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind, že kolaps civilizácie môže nastať v polovici 21. storočia.

Touto problematikou sa začala zaoberať aj Gaya Herrington - vedúca oddelenia pre udržateľnosť a dynamickú analýzu systému v účtovníckej spoločnosti. Analyzovala pôvodne uverejnenú publikáciu a dospela k viacerým záverom. „Vzhľadom na neatraktívne vyhliadky na zrútenie som bola zvedavá, aké scenáre sa dnes najviac zhodujú s empirickými údajmi. Nakoniec, kniha, ktorá obsahovala tento svetový model, bola v 70. rokoch bestsellerom a teraz by sme mali k dispozícii niekoľko desaťročí empirických údajov, vďaka ktorým by malo porovnanie zmysel,” uviedla.

Zobrala však situáciu do vlastných rúk a sama vykonala výskum. Výsledky ale nie sú potešujúce. Podľa jej zistení sa začne koniec civilizácie v roku 2040. Odborníčka k tejto predpovedi zároveň doplnila zásadnú informáciu. Hrozivo znejúca prognóza nehovorí o zániku ľudskej existencie. „Zastaví sa ekonomický a priemyselný rast a potom pokles, čo poškodí výrobu potravín a životnú úroveň. Pokiaľ ide o načasovanie, scenár BAU2 ukazuje prudký pokles, ktorý by sa mal dosiahnuť okolo roku 2040,” vysvetlila.

Herrington dospela k jednoznačnému zámeru - zmene, ktorá nás ako spoločnosť nasmeruje k inému cieľu, než je neustály rast. S podobnými slovami vystúpila aj minulý rok na Svetovom ekonomickom fóre, kde vyzývala na rekalibráciu priorít. Ako príklad vyzdvihla výrobu vakcín proti koronavírusu. Poukázala tak na to, čo všetko sa dá zvládnuť počas krízy.