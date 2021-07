Náhla smrť dlhoročného politika z SNS Jaroslava Pašku († 67): Čo sa mu stalo osudným!

Poznali ho ako vždy pokojného a ochotného politika. Jaroslav Paška († 67) ešte pred dvomi rokmi sedel v poslaneckých laviciach, kde bol jednou z najvýraznejších tvárí vtedy koaličnej SNS.

V nej zažil éry viacerých predsedov, keďže sa v politike hýbal už od deväťdesiatych rokov. Jeho smrť oznámila najbližšia rodina vo štvrtok večer, pričom príčinou úmrtia mala byť podľa našich informácií mozgová príhoda.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

„S neopísateľnou bolesťou v srdciach si Vám dovoľujeme oznámiť, že dnes nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, syn a brat Jaroslav Paška,“ napísala na sociálnej sieti jeho blízka rodina. Paška sa po voľbách v 2020 stiahol mierne do úzadia, keďže jeho domovská SNS sa neprebojovala do parlamentu.

Počas posledných mesiacov podporoval za predsedu Andreja Danka a pokračoval v kritike súčasnej vlády najmä na sociálnych sieťach. Odmlčal sa až v marci, keď riešil ešte ruskú vakcínu Sputnik V či samovraždu Milana Lučanského. Podľa našich informácií sa mu stala osudnou mozgová príhoda, z ktorej následkov sa už nevedel dostať.

Jeho blízki kolegovia z politiky si na neho spomínajú ako na rozvážneho a pokojného muža, ktorý vedel v prvom rade diskutovať aj s názorovými oponentmi. Podľa bývalého poslanca SNS Štefana Zelníka to bol „mimoriadne slušný človek, ktorému boli vlastenectvo a snaha hájiť veci verejné a najmä národné naozaj vlastné“.

„Je to obrovská tragédia nielen pre rodinu, ale aj pre všetkých tých, ktorí to myslia so Slovenskom naozaj vážne,“ povedal Zelník. Úprimnú sústrasť rodine a blízkym vyjadrili prezidentka, minister školstva aj predseda parlamentu Boris Kollár. „Nemôžem tomu uveriť a je mi to veľmi ľúto. Bol to bojovník, ktorý vždy stál na strane národných záujmov,“ napísal šéf parlamentu. Súčasný predseda SNS Danko oceňuje, že Paška pri ňom stál „vždy, v dobrom aj v zlom“, išlo podľa neho o úžasného a pozitívneho človeka.