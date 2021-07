Obavy o tanečníka Jara Bekra, na fotkách si to všimne každý: Čo sa s ním deje?!

Stráca sa pred očami. Tanečníka Jara Bekra (47) pred siedmimi rokmi postretla životná situácia, ktorú absolútne nečakal.

Šialený tep srdca ho priviedol k odborníkom, ktorí mu diagnostikovali poruchu elektrickej funkcie srdca. Musel tak pod nôž a nasledovala 6-hodinová operácia. Manželovi Moniky Hilmerovej (46) sa najnovšie, žiaľ, objavili nové zdravotné problémy, pre ktoré stráca jedno kilo za druhým. Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Jaro Bekr si dáva veľmi záležať na svojom zdravotnom štýle. Niet sa čo čudovať, keďže ho pred siedmimi rokmi zasiahli zdravotné komplikácie so srdcom. V poslednom období sa však podľa jeho slov opäť prihlásilo jeho srdce o slovo a ako priznal, poriadne sa zľakol. Rozhodol sa teda radikálne zakročiť a poriadne schudol.

„Od januára som na takej diéte, že jednoduché cukry som skoro úplne vyradil. Nedávno som mal po tréningu 68,8 kg,“ prezradil v podcaste Marakua. No za touto zmenou a zhadzovaním kíl sa skrýva aj strašiak v podobe zdravotných problémov.

„V januári som zasa chytil nejakú takú akože arytmiu. Ja som vedel, že to boli nejaké extra systoly, ale boli také strašne čudné a silné, že som sa zľakol a išiel som do nemocnice, kde si ma nechali na jeden deň. Pani doktorka povedala, že sú to arytmie. Keď som bol v nemocnici, tak som mal, samozrejme, tým, že som sa zľakol, vysoký tlak, a tým, že to bolo po Vianociach a zjedol som proste veľa koláčikov, tak som mal vysoký cholesterol,“ dodal Bekr, ktorého pol roka dozadu opäť vystrašilo srdiečko.