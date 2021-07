Matka priniesla syna († 3) na bežný zákrok k zubárovi: Kým bola v čakárni, dieťa v kresle zomrelo

Trojročný chlapec v Kansase zomrel v utorok počas zubného zákroku.

Ako píše Daily Mail, Abiel Valenzuela Zapata bol na zubnej klinike vo Wichite v Kansase, aby mu kvôli infekcii ďasien vytrhli niekoľko zubov. Dostal anestéziu na upokojenie, pričom malo ísť o jednoduchú operáciu. Správy uvádzajú, že dieťa reagovalo normálne približne 30 minút. Potom mu opuchlo líce a pulz sa začal spomaľovať, zatiaľ čo lekár pracoval na dolnej čeľusti.

Policajti z Wichity reagovali na tiesňové volanie z detskej zubnej ordinácie a chlapca pred prevozom do nemocnice resuscitovali. Abielova matka Nancy Valenzuela (25) zatiaľ sedela v čakárni a na recepcii sa pýtala na detaily toho, čo sa deje. Tvrdí, že nebola upozornená na to, že záchranári prišli kvôli jej synovi. A to až do momentu, kým ho nepremiestnili do sanitky. Nancy svojho syna uvidela až potom, čo zomrel.

Dieťa v nemocnici vyhlásili za mŕtve. Smútiaca rodina čaká na správu patológa. Jeho matka však povedala, že zdravotnícky personál a lekárske správy netvrdia, že Abiel mal alergickú reakciu. Lekár údajne tvrdil, že sa s ničím podobným vo svojej kariére ešte nestretol, najmä u niekoho bez akejkoľvek známej alergie.

Nancy prezradila, že nečakala, že z kliniky odíde bez dieťaťa, pretože očakávala, že to bude jednoduchý zákrok. Uviedla, že jeho syn bol pred operáciou v poriadku. Keď dostal injekciu, tak sa rozplakal, no Nancy ho upokojovala, že všetko bude v poriadku.

Rodina teraz hľadá odpovede na to, čo sa stalo. Matka mŕtveho chlapca povedala, že má pocit, že ako mama zlyhala, pretože neurobila nič, čím by ho ochránila. Svojmu zosnulému synovi odkázala, že aj keď nemohla nič urobiť, tak sa pokúsi zistiť, čo sa stalo. Podľa nej je to jediná vec, ktorú môže urobiť popri tom, že sa o tom bude hovoriť.

Policajti uviedli, že v súčasnosti neprebieha trestné stíhanie. Zbierku na stránke GoFundMe založil rodinný priateľ. Ten popisuje Nancy a jeho manžela Angela za ľudí, ktorí často vychádzajú v ústrety tým, ktorí to potrebujú. Smrť trojročného chlapca bola šokom nie len pre rodičov, ale aj pre jeho dvoch súrodencov, ktorí majú 6 a 2 roky.