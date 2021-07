Otvorili sídlo Európskej siete demokracie mládeže: Ambiciózne slová ministra Korčoka

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa vo štvrtok zúčastnil v Bratislave na slávnostnom otvorení sídla Európskej siete demokracie mládeže - European Democracy Youth Network (EDYN).

TASR o tom informoval komunikačný odbor MZV SR.

"Umiestnenie sídla EDYN v Bratislave nie je náhoda, ale svedčí o tom, že rozvojová spolupráca je dôležitým elementom v slovensko-amerických vzťahoch. Som presvedčený o tom, že prítomnosť tejto organizácie v Bratislave prinesie nové možnosti na realizáciu ďalších spoločných projektov, a to aj so zapojením slovenských partnerov. Čoskoro by mal byť schválený prvý spoločný projekt SlovakAid a EDYN v Severnom Macedónsku, zameraný na posilňovanie transparentnosti a environmentálneho povedomia v krajine," povedal Korčok.

Ide o projekt Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID), ktorý združuje mladých politických lídrov a občianskych aktivistov so záujmom o politiku, občiansku spoločnosť a slobodné médiá v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Iniciatíva sa bude zaoberať témami od zmeny klímy, nedostatku pracovných príležitostí pre mladých ľudí a odlivu mozgov po absenciu mladých vo verejných a politických funkciách.

Tragická smrť Jozefa Chovanca († 38): Korčok apeluje na šéfku belgickej diplomacie! Jasná žiadosť

V projekte budú využité aj skúsenosti slovenskej občianskej spoločnosti v oblasti tvorby nástrojov na monitorovania transparentnosti a overovania faktov v tvrdeniach politikov.

Na otvorení sídla EDYN sa prostredníctvom on-line pripojenia zúčastnila aj bývalá šéfka americkej diplomacie Madeleine Albrightová.

Ministerstvo zahraničných vecí SR uzavrelo v roku 2018 s USAID memorandum o porozumení v oblasti rozvojovej spolupráce, ktoré je zamerané na podporu krajín Východného partnerstva a západného Balkánu. Spolupráca s USA je realizovaná aj prostredníctvom programu Development Cooperation Partnership, v rámci ktorého sú projekty realizované slovenskými mimovládnymi rozvojovými organizáciami a spolufinancované rovným dielom Slovenskom a USA.

Od roku 2015 bolo v spolupráci s USA podporených 12 projektov v celkovej hodnote približne 2,5 miliardy eur. Ide najmä o projekty v oblasti dobrého vládnutia, podpory transparentnosti, budovania kapacít samospráv, či reforiem v súvislosti s európskou integráciou. V rokoch 2020 a 2021 boli podporené aj dva projekty v oblasti boja s pandémiou COVID-19 v Srbsku a na Ukrajine.